حرس الحدود أحبطت محاولات هجرة 40 شخصا بينهم عائلة

«الحرڤة» عبر قوارب الموت تعود بقوّة تزامنا مع رمضان

عادت الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت لتصنع الحدث مجددا تزامنا مع شهر رمضان، حيث أحبطت قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية لأكثر من 40 شخصا، بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة، منهم 11 شخصا بينهم عائلة مكونة من امرأة وابنيها.

حاول العشرات من الشباب وحتى النساء استغلال ارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان لتنفيذ محاولات الإبحار إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تمكنت وحدة من حراس الشواطئ تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية من تنفيذ عملية إنقاذ في عرض البحر لأحد عشر مهاجرا غير شرعي من بينهم عائلة مكونة من أم وابنيها، إثر انقلاب مركبهم التقليدي الصنع على بعد 04 أميال بحرية شمال-غرب بني صاف ولاية عين تموشنت، أما بعنابة فقد أحبطت وحدات حرس السواحل بالناحية العسكرية الخامسة محاولة هجرة غير شرعية لـ 29 مهاجرا كانوا على متن زورقين مطاطيين، لتضاف إلى إفشال مختلف مصالح الأمن محاولات متعددة تقوم بها شبكات الهجرة السرية منذ بداية الشهر الفضيل انطلاقا من السواحل الشرقية قصد بلوغ السواحل الإيطالية المعروفة بمسافتها القريبة، باعتبار أن هذه الشبكات تعتمد على استقرار الظروف المناخية التي تميز البحر في الفترة الأخيرة، وتحاول التملص من قبضة وحدات حرس السواحل أثناء الأوقات التي تراها مناسبة لتنفيذ رحلاتها.

أسامة سبع