فوّتت على المخزن استغلالهم لأغراض سياسوية أمام مرأى العالم

الجزائـر تستضيف النازحيـن السـوريين ببركـة رمضـان!

فاجأت الجزائر الرأي العام الدولي باستقبال نازحين سوريين ظلوا عالقين منذ 17 أفريل الماضي بالأراضي المغربية، وأحبطت بذلك مخطط المخزن الذي فبرك القضية باستغلال مأساة الأشقاء السوريين لإقحامهم في خلاف تقليدي مع الجزائر والضغط عليها لفتح الحدود المغلقة منذ 1994.

وافقت الجزائر لـ «دواعٍ إنسانية» على مطالب منظمات حقوقية دولية باستضافة فوج مكون من 55 لاجئ سوري بعدما رفضت سلطات المغرب دخولهم إلى تراب المملكة وفرضت عليهم حصارا بالمنطقة العازلة بين «بني ونيف» و»الفجيج» على حدود البلدين. وقال عبد العزيز بن علي الشريف، الناطق باسم الخارجية إنه «تم استقبال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، حمدي بوخاري، الخميس، وأُبلغ بقرار السلطات العليا في البلاد باستقبال اللاجئين السوريين العالقين لدواع إنسانية». وأوضح الشريف أن الدولة الجزائرية ستستقبل اللاجئين السوريين على أراضيها وتوفر الإقامة والعناية الصحية لهم، مشيرا إلى أن «هذه المبادرة الإنسانية تعبر عن إرادة الجزائر في وضع حد لمعاناة هذه المجموعة من اللاجئين». وذكر بن الشريف بأن هذه الخطوة تأتي «انطلاقا من واجب التضامن مع الشعب السوري في الظروف التي يجتازها، وهو نفس الواجب الذي جعل الجزائر تستقبل منذ بداية الأزمة أكثر من 40 ألف من الرعايا السوريين». تأتي الخطوة الجزائرية بعد فشل مساعي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بجنيف، في إقناع السلطات المغربية بإنهاء الوضع الخطير الذي يواجهه 411 لاجئ سوري عالقين على الحدود مع الجزائر، وتسهيل المرور الآمن لهم، إذ أعربت المفوضية في بيان شديد الاستياء، الأربعاء الأخير، عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع لهذه الفئة من اللاجئين السوريين المعرضين للخطر. ولكن نظام المخزن لم يكن يبدي أي اهتمام بمعاناة اللاجئين السوريين في عز الشهر الفضيل، ولم يقدر حتى على تلبية الاحتياجات الإنسانية على وجه الاستعجال، وتسهيل الوصول إلى هؤلاء اللاجئين، والسماح لهم بالدخول في أمان، والمساعدة في لم شملهم رغم أن بينهم نساء وأطفال، ووجود امرأة حامل قيل إنها بحاجة إلى عملية قيصرية عاجلة، بما يعني أن نظام الملك محمد السادس لم يكن يأبه على الإطلاق بوجود مسألة حياة أو موت في أقصى نقطة حدودية بتراب المملكة. وفي سياق تنديدها بسلوك المخزن، أشارت منظمة اللاجئين إلى أنه علاوة على الوضع الإنساني الصعب لهؤلاء اللاجئين، فإن المجموعة تتعرض لتهديد خطير من العقارب والثعابين السائدة في هذه المنطقة النائية على الحدود بين المغرب والجزائر، وإلى أن هؤلاء اللاجئين تقطعت بهم السبل منذ الشهر الماضي. وأظهرت الرباط تحديها الغريب لكل قيم الإنسانية، برفضها حل القضية الإنسانية العالقة منذ قرابة الشهرين، وعمدت إلى المتاجرة بآلام السوريين الذين تمزقهم الحرب منذ 2011. وأبانت الجزائر عن موقف مبدئي تجاه الشعوب الصديقة والشقيقة بعدما رفضت جارتها اعتماد المقاربة الإنسانية ووضع عدائها مع الدولة الجزائرية جانبًا لحل ملف السوريين النازحين. وعمدت الرباط منذ بداية الأزمة الإنسانية على حدودها مع الجزائر إلى تلفيق التهم إلى جارتها الغربية ووصل بالطرفين إلى استدعاء السفيرين في تصعيد دبلوماسي كشف عن رغبة مغربية جامحة لتوظيف القضية في لي ذراع الجزائر ومحاولة إحراجها أمام المنظمات الدولية لكن الأخيرة أجمعت كلها على إدانة المخزن وشجبت إخلال المغرب بالتزاماته أمام الهيئات الحقوقية والمواثيق الدولية. فأيّ لعبة أخرى سيلعبها نظام العاهل محمد السادس ضد الجزائر وقد تعود على فبركة الألاعيب؟.

مناد جلال