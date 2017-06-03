حجز 24.5 كلغ من الكيف داخل حقيبة بمعصرة الخمور ببني بوسعيد

حجز 24.5 كلغ من الكيف داخل حقيبة بمعصرة الخمور ببني بوسعيد

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد من حجز 24 كلغ و500 غرام من المخدرات داخل حقيبة قرب معصرة الخمور بالزوية. العملية جاءت أثناء دوريات لعناصر الشرطة حيث لفت انتباههم سيارة من نوع مارسيدس مركونة بالقرب من معصرة الخمور المهجورة التي تعود للعهد استعماري، وعليه بمجرد التقرب منها ومحاولة تفتيشها تم مشاهدة المدعو" ب م " يقوم بالفرار من داخل المعصرة السالفة الذكر، باتجاه المباني المجاورة حيث تم تطويق المكان أين قامت عناصر الشرطة بتمشيط المعصرة السالفة الذكر، ليتم العثور على كمية من المخدرات مخبأة بحقيبة ملابس حمراء وسوداء اللون، كما تم مطاردة المعني الذي فر إلى وجهة مجهولة مارا بإسطبل وبعد الاتصال بصاحب الإسطبل الذي حضر أثناء عملية التفتيش أفادنا أن المشتبه فيه المدعو" ب م" قام بالاختباء بداخل إسطبله تاركا وراءه ثلاث هواتف نقالة والمفتاح الخاص بالمركبة السالفة الذكر، وكذا قميص رياضي. ليتم إجراء المعاينة الميدانية للمكان وتحويل مركبته إلى مقر الشرطة ومباشرة التحقيق مع صاحب الإسطبل فيما يبقى صاحب البضاعة في حالة فرار .

بن ترار