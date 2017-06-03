6 دول جديدة تنضمّ لمجلس الأمن الدولي

انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، 6 أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن الدولي هم: الكويت، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، وبيرو، وبولندا، وهولندا.

وحصلت الكويت (مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية في آسيا والمحيط الهادئ) على 188 صوتا، وكوت ديفوار على 189 صوتا (إفريقيا)، وغينيا الاستوائية على 185 صوتا (إفريقيا)، وبيرو على 186 صوتا (مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي)، وبولندا (أوروبا الشرقية) على 190 صوتا، وهولندا على 184 صوتا، من إجمالي 193 صوتا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبدأ عضوية الدول الست اعتبارا من الأول من يناير/كانون ثاني 2018، وحتى 31 ديسمبر 2019.

وتحل هذه الدول محل مصر والسنغال واليابان وأوروغواي وأوكرانيا، وإيطاليا، والتي تنتهي عضويتها غير الدائمة بالمجلس بنهاية 31 ديسمبر2017.