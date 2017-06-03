أكثر من 7500 محبوس سيجتازون إمتحانات البيام غدا

أفادت وزارة العدل ان 7 آلاف و680 محبوس مرشحون لأجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2017، موزعين على مستوى 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية كمراكز للإمتحانات الرسمية.

واشار بيان للوزارة أن 7680 مترشح سيجتاز إمتحان البيام، وهذه الإمتحانات تكون تحت إشراف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفي قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الإتفاقية التي تربط بين وزارة التربية الوطنية والعدل.

وأشار ذات البيان إلى أنه تم تقديم للمترشحين لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط حصص للتحضير النفسي ونصائح وإرشادات لمراجعة الدروس بإشراف مختصين نفسانيين لقطاع السجون.

وتجدر الإشارة انه خلال السنة الدراسيبة لسنة 2016/2017، فقد تم إحصاء 42 ألف و433 مسجلا في التعليم العام، منهم 34 ألف و34 مسجلا لمزاولة الدراسة عن بعد، و1150 يزاولون دراستهم الجامعية و3710 مرشحا لإجتياز إمتحان شهادة البكالوريا.

وسيتم إعطاء إشارة إنطلاق هذه الإمتحانات يوم غد الأحد 4 جوان على الساعة التاسعة صباحا على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.