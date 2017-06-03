عشرات العقارات بملايين الدولارات في كندا

شريط الاخبار
انتعاش تجارة واستهلاك المخدرات في رمضان رغم تضييق مصالح الأمن ندرة الحليب تضرب أغلب الولايات الوطن والكيس بـ 80 دينارا مسعود بن عقون يستعين بمدير حملته الانتخابية للدفاع عنه وكالات الأسفار تحت رقابة الديوان بالسعودية خلال رمضان تأجيل ملف زعيم عصابة هرّبت 40 قنطارا من المخدرات نحو ليبيا الوزير الجديد يُقيل مدير نفطال لاحتواء احتجاجات الفضيحة الجنسية! النقابة المستقلة لعمال البريد تستنكر غلق المديرية أبواب الحوار بوحجة يباشر تصفية تركة ولد خليفة 1151 شرطي موزع على 1574 مركز لتأمين البيام الشروع في تسوية مستحقات 3500 مقاولة خلال أيام طلبة وأساتذة يناشدون حجار بالتدخل لتطبيق شروط الدراسة في الخارج نقابة مغربية تشذ عن قاعدة الإعلام الملكي وتهتف بحرية الصحفي الجزائري! التجار يعزون ذلك إلى غياب سوق جملة ثغرات مالية في تسيير الخدمات الاجتماعية لاتصالات الجزائر التنمية ليست من مهام الإدارة لوحدها وإشراك المنتخب المحلي حتمية أمطار طوفانية تغرق أحياء وبلديات بولايتي قسنطينة وأم البواقي الحكومة مضطرة لتوفير هواتف نقالة محلية ذات جودة لتجنّب التهاب أسعارها تبون يأمر وزيري التجارة والفلاحة ضمان التموين بالمواد الغذائية نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات التعليم المتوسط هذا الأحد جزائري يتورط في قضية إرهابية بعد سفره إلى اليمن لتلقي علوم الفقه والدين قفة رمضان تفضح الأميار وترسّخ للفساد في الإدارة المحلية زيادات بـ 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين بداية من جوان بن يونس يضغط لخلافة بن عقون في وزارة السياحة! 2018 طفل مجرم في الجزائر من بينهم 85 فتاة تعميم خدمات التعليم القرآني لأبناء الجالية بالمهجر الأفافاس يعتزم الاحتفاظ برئاسة المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو طلبة الدكتوراه يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي الوزير آمقران لم يطلق النار على زوجته تسليم 3300 سكن لمكتتبي عدل 1 بسيدي عبد الله نظار الثانويات يقاطعون الـ باك والـ بيام بورصة الأسعار تلتهب شرق البلاد وغربها قيتوني يسارع إلى تجسيد مشروع أطلس1 عبر مناقصة وطنية ودولية فريق عمل ألماني لإعطاء الضوء الأخضر لإطلاق غولف الجزائرية المخزن يتمسك باستعداء الجزائر على التسوية الإنسانية لملف النازحين السوريين! نقابة سونلغاز تدخل في إضراب في عدة ولايات المغرب يوقف صحفيا جزائريا اتهم بتحريض الشارع والتخابر ضد الملك حركة واسعة في سلك الولاة قريبا اعتقال صحفي يهدف للادّعاء أن أحداث الريف مؤامرة تحضيرمخطط عمل الحكومة وإعداد ورقة طريق لاستكمال تطبيق برنامج الرئيس وزارة الصحة تضبط رزنامة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. عشرات العقارات بملايين الدولارات في كندا

شقق فاخرة للإخوة بجاوي إحداها بـ 9، 1 مليون دولار في مونتريال

عشرات العقارات بملايين الدولارات في كندا

  03 جوان 2017 - 19:28   قرئ 169 مرة   0 تعليق   الوطني
عشرات العقارات بملايين الدولارات في كندا

 يمتلك أشقاء فريد بجاوي، رجل الأعمال الكبير المطلوب من قبل المحاكم الإيطالية لصلته بقضايا الفساد وفضيحة سايبم سوناطراك، العديد من الممتلكات والعقارات في «كيبيك» بكندا، تتجاوز القيمة الإجمالية لها عشرات الملايين من الدولارات، وفقا لما كشفj عنه مجلة دي مونتريال. 

ضمن هذه العقارات التي يمتلكها فريد بجاوي باسم أشقائه، فقد حصل رضا بجاوي في ماي 2015 على شقة فاخرة بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي، تقع هذه الشقة الراقية على سفح تل الملكي المطل على مدينة مونتريال. وفي فيفري من العام نفسه، أصبح رضا بجاوي مساهما في الشركة العقارية «أكاديا» للشقق، وتقدر قيمة شقة في هذا المبنى الفاخر في 5، 3 ملايين دولار، مع تكاليف السكن تقدر بـ 50 ألف دولار سنويا. أجرى رضا بجاوي منذ عام 2004 معاملات تجارية كبيرة مع والديه وزوجته السابقة، في مونتريال بقيمة إجمالية قدرها 4.7 ملايين دولار أمريكي، كما يملك شقة ببرج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وكشفت صحيفة كندية أيضا أن شقيق فريد بجاوي الآخر ويدعى رياض استثمر نحو 6.8 ملايين دولار في العقارات بين 2000 و2014 في منطقة مونتريال. وتلقى رياض الذي كان طالبا في جامعة مونتريال، دعما ماليا كبيرا من أخيه فريد ومن أيضا محمد بجاوي، الذي كان وزير سابق للشؤون الخارجية، وضمن هذه العملية حول فريد لشقيقه الثالث رياض 285،000 دولار بين عامي 2005، و2006. أجرت له شقة فاخرة في مبنى تاريخي في جولدن سكوير مايل بمونتريال، عاش فيها حياة الترف وكلف الكراء مبلغ 42،000 دولار كندي في السنة. أنشأ فريد بجاوي لأشقائه عشرات الشركات العقارية، وقام بإشراكهم في عدد من الصفقات، بالإضافة إلى استثماره أيضا في الشركة القابضة الواقعة بالجزر العذراء في بريطانيا في عام 2003 باستثمارات فاقت كل التصورات ضمن صفقات مشبوهة مع شركة سايبم. 

ياسمين بوعلي 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات