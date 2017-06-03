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امتحانات «البيام» ستكون معيارا لنجاعة الإجراءات الرقابية

بن غبريت أمام تحدي ضمان امتحانات دون تسريبات

  03 جوان 2017 - 19:33   قرئ 119 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت أمام تحدي ضمان امتحانات دون تسريبات

ستنطلق اليوم امتحانات شهادة التعليم المتوسط «البيام» التي تدوم ثلاثة أيام، حيث تراهن وزارة التربية على إنجاحها وتفادي تكرار سيناريو السنة الماضية من خلال توفيرها للإمكانات المادية والبشرية والإجراءات الرقابية التي سخرتها الوصاية بحجم تلك التي ستسخرها في شهادة البكالوريا، فهل ستنجح بذلك في إنهاء سيناريو التسريبات ووضع حد لكل اللغط الذي يدور حول مصداقية هذه الشهادات؟ 

 ستكون وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمام تحدّ آخر اليوم، يتمثل في السهر على إنجاح امتحانات شهادة التعليم المتوسط بعيدا عن التسريبات، وتفادي تكرار سيناريو التسريبات التي شهدتها امتحانات التعليم الابتدائي قبل أسبوع فقط، حيث أكدت الوزيرة في تصريحات سابقة أنّ الإجراءات التي أقرتها الوزارة لضمان السير الحسن لامتحانات البكالوريا هي نفسها التي سيتم اعتمادها في حراسة امتحانات شهادة التعليم المتوسط اليوم، وهي خطوة تهدف من ورائها الوزارة للقضاء على كل السيناريوهات التي رافقت الامتحانات النهائية في الأطوار الثلاثة بداية بالتسريبات التي طالت كل الشهادات دون استثناء رغم تكثيف الجهود، حيث أكدت الوزيرة أنه تم تقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحانات بالإضافة الى تنصيب أجهزة التشويش وكاميرات مراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع الامتحانات ومراكز حفظها، إضافة إلى منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك. وستكون امتحانات التعليم المتوسط اليوم اختبارا حقيقيا لوزارة التربية الوطنية وقدرتها على ضمان امتحانات دون تسريبات، خاصة ونحن على مقربة من شهادة البكالوريا التي تعتبر أهم امتحان مصيري. فهل ستقضي وزارة التربية هذه المرة حقا على كل الثغرات التي سجلت في الشهادتين في السنوات الماضية، لتنهي بذلك جدلا ولغطا طال الشهادتين وأدى بالبعض إلى التشكيك في مصداقيتهما، وهل سيكون نجاح شهادة التعليم المتوسط الصورة العاكسة لبكالوريا 2017. وتجدر الإشارة إلى أن أزيد من 566 ألف مترشح سيجتازون الشهادة بداية من اليوم، ويستمرذلك طيلة ثلاثة أيام، في حين سيتم الإعلان عن النتائج يوم 27 من الشهر الجاري.  

أمينة ص 

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