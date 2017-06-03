وزارة السياحة بدون وزير ووكالات سياحية بدون رقيب

شريط الاخبار
انتعاش تجارة واستهلاك المخدرات في رمضان رغم تضييق مصالح الأمن ندرة الحليب تضرب أغلب الولايات الوطن والكيس بـ 80 دينارا مسعود بن عقون يستعين بمدير حملته الانتخابية للدفاع عنه وكالات الأسفار تحت رقابة الديوان بالسعودية خلال رمضان تأجيل ملف زعيم عصابة هرّبت 40 قنطارا من المخدرات نحو ليبيا الوزير الجديد يُقيل مدير نفطال لاحتواء احتجاجات الفضيحة الجنسية! النقابة المستقلة لعمال البريد تستنكر غلق المديرية أبواب الحوار بوحجة يباشر تصفية تركة ولد خليفة 1151 شرطي موزع على 1574 مركز لتأمين البيام الشروع في تسوية مستحقات 3500 مقاولة خلال أيام طلبة وأساتذة يناشدون حجار بالتدخل لتطبيق شروط الدراسة في الخارج نقابة مغربية تشذ عن قاعدة الإعلام الملكي وتهتف بحرية الصحفي الجزائري! التجار يعزون ذلك إلى غياب سوق جملة ثغرات مالية في تسيير الخدمات الاجتماعية لاتصالات الجزائر التنمية ليست من مهام الإدارة لوحدها وإشراك المنتخب المحلي حتمية أمطار طوفانية تغرق أحياء وبلديات بولايتي قسنطينة وأم البواقي الحكومة مضطرة لتوفير هواتف نقالة محلية ذات جودة لتجنّب التهاب أسعارها تبون يأمر وزيري التجارة والفلاحة ضمان التموين بالمواد الغذائية نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات التعليم المتوسط هذا الأحد جزائري يتورط في قضية إرهابية بعد سفره إلى اليمن لتلقي علوم الفقه والدين قفة رمضان تفضح الأميار وترسّخ للفساد في الإدارة المحلية زيادات بـ 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين بداية من جوان بن يونس يضغط لخلافة بن عقون في وزارة السياحة! 2018 طفل مجرم في الجزائر من بينهم 85 فتاة تعميم خدمات التعليم القرآني لأبناء الجالية بالمهجر الأفافاس يعتزم الاحتفاظ برئاسة المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو طلبة الدكتوراه يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي الوزير آمقران لم يطلق النار على زوجته تسليم 3300 سكن لمكتتبي عدل 1 بسيدي عبد الله نظار الثانويات يقاطعون الـ باك والـ بيام بورصة الأسعار تلتهب شرق البلاد وغربها قيتوني يسارع إلى تجسيد مشروع أطلس1 عبر مناقصة وطنية ودولية فريق عمل ألماني لإعطاء الضوء الأخضر لإطلاق غولف الجزائرية المخزن يتمسك باستعداء الجزائر على التسوية الإنسانية لملف النازحين السوريين! نقابة سونلغاز تدخل في إضراب في عدة ولايات المغرب يوقف صحفيا جزائريا اتهم بتحريض الشارع والتخابر ضد الملك حركة واسعة في سلك الولاة قريبا اعتقال صحفي يهدف للادّعاء أن أحداث الريف مؤامرة تحضيرمخطط عمل الحكومة وإعداد ورقة طريق لاستكمال تطبيق برنامج الرئيس وزارة الصحة تضبط رزنامة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وزارة السياحة بدون وزير ووكالات سياحية بدون رقيب

نحو فشل الموسم السياحي في الجزائر

وزارة السياحة بدون وزير ووكالات سياحية بدون رقيب

  03 جوان 2017 - 19:42   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة السياحة بدون وزير ووكالات سياحية بدون رقيب

في الوقت الذي شرعت فيه الجارة تونس تحضيراتها لاستقطاب السياح الجزائريين في الموسم السياحي الجاري، يكتنف الغموض في الجزائر حول مستقبل السياحة هذه السنة، لاسيما أن هذا القطاع الحساس الذي تعوّل عليه الحكومة كثيرا من أجل التحرر من الاقتصاد الريعي يُسّير بدون وزير. 

 يكتنف قطاع السياحة في الجزائر غموضا قبل أيام قليلة عن بداية موسم الاصطياف، حيث تغيب عن الساحة السياحية أي مظاهر توحي باقتراب هذا الموسم، فمديريات السياحة عبر التراب الوطني، خاصة في المدن السياحية تعيش حالة من الفوضى نتيجة غياب قرارات من طرف الوزارة الوصية، بالإضافة إلى وجود عدة ملفات عالقة على طاولة وزير السياحة التي ينتظر النظر فيها ومعالجتها بصورة استعجالية. في الصدد ذاته، تتخبط السياحة في الجزائر في عدة مشاكل على رأسها الهجرة الجماعية للجزائريين إلى الخارج لقضاء عطلتهم السنوية بتواطؤ من وكالات سياحية، هدفها الوحيد هو جمع المال ولو على حساب الاقتصاد الوطني، وتزاول هذه الوكالات نشاطها دون رقيب أو حسيب من وزارة السياحة.   من جهة أخرى، رغم تحذيرات الوزارة الوصية، إلا أنّ أغلب الوكالات السياحية كثفت نشاطها قبل بداية شهر رمضان، من أجل استقطاب أكبر عدد من الجزائريين الراغبين في قضاء عطلتهم السنوية خارج الوطن، إذ عملت على الترويج للمنتوج السياحي الأجنبي على غرار تونس، إسبانيا، تركيا واليونان بأسعار مغرية، مقابل تجاهل للوجهات السياحية الداخلية دون مبررات، بما أن الجزائر تعد من بين أجمل البلدان من حيث المناظر الطبيعية وتنوع المنتجات السياحية بها، ولو أن نقص المرافق والخدمات يعيق تطور القطاع في ظل تقاعس المسؤولين في تأدية مهامهم، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى أي سنتيم يدخل الخزينة العمومية في ظل تراجع عائداتها من العملة الصعبة بعد انهيار سعر برميل النفط في الأسواق الدولية. 

لطفي العقون  

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات