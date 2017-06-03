هيئة أمنية دولية وراء الإنذار بوجود قنبلة في طائرة بمطار الجزائر

شريط الاخبار
انتعاش تجارة واستهلاك المخدرات في رمضان رغم تضييق مصالح الأمن ندرة الحليب تضرب أغلب الولايات الوطن والكيس بـ 80 دينارا مسعود بن عقون يستعين بمدير حملته الانتخابية للدفاع عنه وكالات الأسفار تحت رقابة الديوان بالسعودية خلال رمضان تأجيل ملف زعيم عصابة هرّبت 40 قنطارا من المخدرات نحو ليبيا الوزير الجديد يُقيل مدير نفطال لاحتواء احتجاجات الفضيحة الجنسية! النقابة المستقلة لعمال البريد تستنكر غلق المديرية أبواب الحوار بوحجة يباشر تصفية تركة ولد خليفة 1151 شرطي موزع على 1574 مركز لتأمين البيام الشروع في تسوية مستحقات 3500 مقاولة خلال أيام طلبة وأساتذة يناشدون حجار بالتدخل لتطبيق شروط الدراسة في الخارج نقابة مغربية تشذ عن قاعدة الإعلام الملكي وتهتف بحرية الصحفي الجزائري! التجار يعزون ذلك إلى غياب سوق جملة ثغرات مالية في تسيير الخدمات الاجتماعية لاتصالات الجزائر التنمية ليست من مهام الإدارة لوحدها وإشراك المنتخب المحلي حتمية أمطار طوفانية تغرق أحياء وبلديات بولايتي قسنطينة وأم البواقي الحكومة مضطرة لتوفير هواتف نقالة محلية ذات جودة لتجنّب التهاب أسعارها تبون يأمر وزيري التجارة والفلاحة ضمان التموين بالمواد الغذائية نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات التعليم المتوسط هذا الأحد جزائري يتورط في قضية إرهابية بعد سفره إلى اليمن لتلقي علوم الفقه والدين قفة رمضان تفضح الأميار وترسّخ للفساد في الإدارة المحلية زيادات بـ 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين بداية من جوان بن يونس يضغط لخلافة بن عقون في وزارة السياحة! 2018 طفل مجرم في الجزائر من بينهم 85 فتاة تعميم خدمات التعليم القرآني لأبناء الجالية بالمهجر الأفافاس يعتزم الاحتفاظ برئاسة المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو طلبة الدكتوراه يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي الوزير آمقران لم يطلق النار على زوجته تسليم 3300 سكن لمكتتبي عدل 1 بسيدي عبد الله نظار الثانويات يقاطعون الـ باك والـ بيام بورصة الأسعار تلتهب شرق البلاد وغربها قيتوني يسارع إلى تجسيد مشروع أطلس1 عبر مناقصة وطنية ودولية فريق عمل ألماني لإعطاء الضوء الأخضر لإطلاق غولف الجزائرية المخزن يتمسك باستعداء الجزائر على التسوية الإنسانية لملف النازحين السوريين! نقابة سونلغاز تدخل في إضراب في عدة ولايات المغرب يوقف صحفيا جزائريا اتهم بتحريض الشارع والتخابر ضد الملك حركة واسعة في سلك الولاة قريبا اعتقال صحفي يهدف للادّعاء أن أحداث الريف مؤامرة تحضيرمخطط عمل الحكومة وإعداد ورقة طريق لاستكمال تطبيق برنامج الرئيس وزارة الصحة تضبط رزنامة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. هيئة أمنية دولية وراء الإنذار بوجود قنبلة في طائرة بمطار الجزائر

القانون يفرض التعامل مع هذا النوع من البلاغات

هيئة أمنية دولية وراء الإنذار بوجود قنبلة في طائرة بمطار الجزائر

  03 جوان 2017 - 19:44   قرئ 102 مرة   0 تعليق   الوطني
هيئة أمنية دولية وراء الإنذار بوجود قنبلة في طائرة بمطار الجزائر

علمت «المحور اليومي» أن هيئة أمنية دولية هي من كانت وراء الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية كانت متوقفة بأرضية مطار هواري بومدين وطائرة لوفتهنزا الألمانية التي كانت بصدد الهبوط بذات المنشأة، الأمر الذي اقتضى اتباع إجراءات أمنية خاصة بمثل هذه الحالات للتأكد من أمن الطائرات والمسافرين والمطار. 

عاد النشاط على مستوى مطار الجزائر الدولي إلى طبيعته، بعد تذبذب قصير صباح أول أمس، إثر إنذار كاذب بوجود قنبلة على متن طائرتين واحدة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية التي حطت بأرضية المطار قادمة من العاصمة روما في حدود الساعة العاشرة صباحا وأخرى لشركة الطيران الخاصة لوفتهنزا قادمة من فرانكفورت الألمانية، وكانت بصدد النزول بذات المنشأة على نحو الحادية عشر صباحا، حيث استدعى الأمر تدخل المصالح المعنية للتأكد من أمن الطائرات والمسافرين والمطار، وسارع عناصر من مصالح الأمن بعد تلقي الإخطار إلى مراقبة الطائرتين المشبوهتين ولم يلاحظوا أي خطر سواء من ناحية المسافرين أم على مستوى الطائرات، ليتم بعدها إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف النشاط على مستوى المطار ـ حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ـ علما أنه أثناء تدخل مصالح الأمن لتفتيش الطائرتين المعنيتين بالإنذار الكاذب قام برج المراقبة بمطار الجزائر بوقف إقلاع وهبوط الطائرات لمدة نصف ساعة تقريبا لأسباب أمنية، في وقت قام فيه عناصر الأمن بعمل احترافي، حيث لم يلفتوا الانتباه ولم يثيروا الفوضى والخوف لدى المسافرين سواء بالنسبة لأولئك الذين كانوا بصدد القيام بإجراءات السفر ببهو المطار أم المسافرين على متن طائرة لوفتهنزا الألمانية التي توقفت في منطقة بعيد عن المطار، وتم نقل ركابها بالحافلة، علما أن بلاغات من هذا النوع تتطلب تطبيق إجراءات أو مخطط أمني خاص تفاديا لحدوث أي طارئ. يشار إلى أن تفتيش الطائرتين تم في منطقة معزولة بأرضية المطار دون إثارة الذعر وسط المسافرين، ولم تعلن أي جهة رسمية أو صاحب البلاغ عن تفاصيل الحادثة حتى مساء أمس.  

 زين الدين زديغة 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات