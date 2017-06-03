قصد إيجاد الحلول للمشاكل العالقة ومناقشة قانون الصحة الجديد

المشاورات بين وزارة الصحة والشركاء تتواصل إلى منتصف جويلية

تتواصل المشاورات بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومختلف نقابات الصحة، إلى غاية منتصف الشهر المقبل، لمناقشة قانون الصحة الجديد المزمع طرحه على المجلس الشعبي الوطني، وكذا عدة قضايا تتعلق بالقطاع من أجل إيجاد الحلول لمجمل المشاكل العالقة.

قال المكلف بالأعلام على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، «إن كل الشركاء الاجتماعيين معنيون بالمشاورات بدون استثناء أي نقابة»، كما كانت تدّعي بعض الأطراف بإقصاء بعض النقابات، وأضاف أن هذه اللقاءات تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحسين أداء المنظومة الصحية. للإشارة، ضبطت وزارة الصحة رزنامة المشاورات إلى غاية الثاني عشر من شهر جويلية القادم مع الشركاء الاجتماعيين، قصد إيجاد الحلول لمجمل المشاكل العالقة ومحاولة إيجاد حلول مجدية، وكذا مناقشة قانون الصحة الجديد، من جهته أبدى رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني، تفاؤله بوصول الحوار إلى نتائج مشجعة، ويأتي هذا بعد إسناد الوزارة إلى واحد من أبناء القطاع، حيث اعتبرها مبادرة مشجعة خاصة مع كل المشاكل التي يعاني منها القطاع، وأضاف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن العمادة طالبة بالحوار منذ وقت طويل وبقراءة ثانية لقانون الصحة المجمد من طرف الحكومة، حيث يحتاج إلى قراءة ثانية بمشاركة الجميع.

نادية حدار