أمين شرفاوي : الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة هذا الخميس والامتحان الشفهي في الـ 30 جويلية

شريط الاخبار
مبدأ الفصل بين السلطة والمال حظي بتزكية بوتفليقة التحالف ضد تبون غير مشروع ولا وزن له وهو رفض لقرارات الحكومة منظمات أرباب العمل والنقابات المستقلة تتبرأ من حداد وسيدي السعيد وتساند تبون شرطي يردي عشرينيا صاحب سوابق قتيلا بعد تهجمه على سيارة شرطة النفط يتعافى تدريجيا عند 49 دولارا وروسيا ستضمن استقرار السوق وداعا لمساحيق التجميل المستوردة الإفراج عن دفتر شروط ينظم سوق السيارات المستعملة أزيد من 150 مليار لاستيراد الموز و الزبيب في عز التقشف تبون.. هل هو حامل لواء التغيير والقطيعة مع الفــــــــــــــــساد؟ 134 ألف ناجح يجتازون المقابلة الشفوية للأساتذة يومي 30 و31 جويلية هامل يدشن مقرات أمنية ومراكز شرطة ووحدات حفظ النظام تفعيل قوانين حماية البيئة وردع المخالفين ابتداء من 2018 الأفافاس والعمال: أين الحساب؟ أحزاب ترفض تسييس الوضع وتطالب بمراجعة المخطط الاستعجالي لمكافحة الحرائق مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر وفرنسا وألمانيا مقصون من السكن الاجتماعي بدالي براهيم يطالبون بالرد على الطعون نقابة سونلغاز تنظم مسيرة العار اليوم ببجاية ظاهرة الغش تنتقل إلى المسابقة المهنية للترقية إلى رتبة مدير تبون يأمر بتسريع وتيرة إنجاز أكبر ميناء في إفريقيا إلغاء 6 خطوط جديدة لـ إيتوزا تستخدم فيها حافلات طحكوت عنتر المالادي ... عانى في صمت وقاوم لوحده المرض مجلس قضاء العاصمة يفتح ملف اختلاس 8 ملايير سنتيم من كيا موتورز الفنان القدير بلاوي الهواري في ذمة الله ما حدث لعلي حداد فعل غير مقبول بدوي يتراجع عن تصريحاته السابقة ويلقي بالكرة في مرمى مساهل أمام أصحاب المخازن وغرف التبريد غير القانونية شهر لتسوية وضعيتهم جمعية حماية المستهلك تطالب برفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة إنهاء مهام رئيس مشروع تهيئة مصفاة النفط بسيدي رزين منتجات غذائية تحمل وسم حلال مشبوهة في السوق الوطنية! تبون يجتمع بـ5 وزراء لدراسة ملف الحرائق وتعويض المتضررين الحكومة تعيد تجربة التشريعيات بخصوص المادة 94 لرفع نسبة المشاركة الدورة الثانية للبكالوريا تصنع الاستثناء بارتفاع نسبة المقاطعة نتائج مسابقة توظيف الأساتذة وسحب استدعاء الاختبار الشفهي غدا ندعم تقنين الحكومة للدعم بشرط إنشاء بطاقية وطنية للمعوزين الجزائر تقتني 70 ألف طن من الذرة بملايين الدولارات تبون يأمر بالتحقيق في تذبذب سوق الحليب كلية الحقوق بوهران تحوّل طلبة ناجحين إلى راسبين كناس جامعة ورقلة ساخطة من طرق التوظيف حجز 8 كلغ ذهب كاسي في مطار هواري بومدين الحكومة ستصادق على مشروع تكوين مساعدين متخصصين للنيابة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. أمين شرفاوي : الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة هذا الخميس والامتحان الشفهي في الـ 30 جويلية

أمين شرفاوي : الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة هذا الخميس والامتحان الشفهي في الـ 30 جويلية

  20 جويلية 2017 - 12:46   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
أمين شرفاوي : الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة هذا الخميس والامتحان الشفهي في الـ 30 جويلية

يتعرف المترشحون الذين اجتازوا مسابقة توظيف الأساتذة في ال29جوان الفارط هذا الخميس عن النتائج بدءا من الساعة ال16على موقع الديوان الديوان الوطني  للامتحانات والمسابقات www.concours.onec.dz

 أكد المكلف بالاعلام بوزارة التربية الوطنية أمين شرفاوي أن المترشحين المقبولين بإمكانهم سحب استدعاءاتهم التي سيجدون فيها تاريخ إجراء الامتحان الشفهي واسم مركزالاجراء

وأضاف المتدخل أن أزيد من 700ألف مترشح شاركوا في مسابقة توظيف الأساتذة وأن عدد المناصب المفتوحة فيها تقدر ب  10ألاف منصب مع تخصيص مناصب أكثرلأساتذة  مادتي العلوم الفيزيائية والرياضيات وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت  قد أعلنت أمس الأربعاء على صفحتها الخاصة بموقع الفايسبوك أن عدد المقبولين في مسابقة توظيف الأساتذة 2017 لاجتياز الامتحان الشفهي بلغ  134.192 وهو ما يمثل نسبة 30.13 بالمائة

كما  كشفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية  أن نتائج المسابقة المنظمة يوم ال 29 جوان الفارط  سيكون هذا الخميس وأن عملية سحب استدعاءات المقبولين لاجتياز الامتحان الشفهي الذي سيجرى يومي ال 30 و 31 من الشهر الجاري سيكون أيضا هذا الخميس و طمأنت الوزيرة المترشحين أن مسابقة توظيف الأساتذة ستجري في  شفافية و أن المنصب سيعود لمن يستحقه فقط

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات