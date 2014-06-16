تسوية وضعيات 716284 متأخرا تجاه الخدمة الوطنية حتى 2013

أعلنت وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2014، متواصلة في ظروف جيدة. وأوضحت الوزارة في بيان نشر اليوم الخميس، بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2014، المقررة من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة. في هذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية إلى غاية 30 جوان 2017، يُقدر عدد المواطنين المستفيدين من الإجراءات الرئاسية بـمائتين وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون (241726) مواطنا، من بينهم ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون (3441) مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية سبعمائة وستة عشر ألف ومائتان وأربعة وثمانون (716284) متأخرا من الدفعات حتى صف 2013. من جهة أخرى، تُنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن هياكل الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال المواطنين المعنيين والتكفل بهم.