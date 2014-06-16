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الطيب لوح يأمر النواب العامين ووكلاء الجمهورية بـ «الحساب»

الحكومة تحرّك العدالة ضدّ «مافيا» العقار الفلاحي

  21 جويلية 2017 - 20:08   قرئ 124 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تحرّك العدالة ضدّ «مافيا» العقار الفلاحي

أمرت الحكومة، رسميا، النواب العامين ووكلاء الجمهورية، بتحريك الدعوى العمومية ضد «أباطرة» العقار الفلاحي، لتكون المحور الأول في سياق خطّة الجهاز التنفيذي الذي يقوده عبد المجيد تبون، لمحاربة «تغلغل المال في دواليب السلطة». 

دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ممثلي النيابة العمومية ممثلين في النواب العامين ووكلاء الجمهورية إلى تحريك الدعوى العمومية لمكافحة جميع أشكال التعدي على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة أو الخاصة. قال لوح -على هامش حفل تنصيبه للنائب العام الجديد لمجلس قضاء وهران، أول أمس،ـ إنه «يتعين على قضاة النيابة تحريك الدعوى العمومية في حالات التعدي والمساس بالأراضي الفلاحية بالطرق غير الشرعية والمخالفة للقوانين مهما كان مصدر هذا الاعتداء سواء كان من الهيئات العمومية أو الخواص، مشددا على أن الحفاظ على الأراضي الفلاحية هو ضرورة حتمية للدولة لغرض ضمان الأمن الاجتماعي والغذائي، إضافة لكون الحفاظ على الأراضي الفلاحية هو مضمون بالدستور الأخير الذي شدد على حتمية الحفاظ على الأراضي ذات الصبغة الفلاحية، وأوصى حافظ الأختام قضاة النيابة العامة للتدخل بكل صرامة وبقوة القانون لوضع حد لكل معتدي على الأراضي الفلاحية سواء من قبل جهة عمومية أو خاصة، وأضاف وزير العدل أن السلطة القضائية تعد حلقة ضمن سلسلة محاربة كل أشكال الفساد، سيما اختلاس المال العام، معتبرا أن مكافحة الفساد يتطلب تدخلا من جميع الجهات مهما كانت. وأشاد وزير العدل بما أقدمت عليه إحدى مديريات أملاك الدولة لتدخلها في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لحماية العقار الفلاحي ـ محكمة استئناف في القضايا الجنائية بدءا من سبتمبر القادم. في السياق ذاته، كشف الوزير عن استحداث محكمة استئناف للقضايا الجنائية ودخولها حيز العمل ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وأوضح المتحدث على هامش حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس القضاء عبد القادر مصطفاوي، أنه ابتداء من هذا الموعد سيتم تنفيذ التدابير التي ستسمح بالتقاضي على درجتين في المجال الجنائي لتمكين المحكوم عليهم من قبل المحاكم الجنائية بالذهاب إلى محاكم الاستئناف للتقاضي مجددا. في سياق تصريحاته، أكد لوح أن جهاز العدالة قد حقق قفزة نوعية في مجال موارده البشرية، حيث انتقل التمثيل من 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة سنة 2000 إلى 15 قاضيا لنفس الكثافة السكانية في 2017. 

أحمد بن عطية 

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