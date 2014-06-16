الحملة ضد الفساد تأخذ أبعادا جدية

الدرك يحقق في مصدر ثروة واستثمارات عدد من «الأغنياء الجدد»

تحقق مصالح الدرك الوطني في مصادر أموال واستثمارات العديد من رجال الأعمال المالكين لشركات كبرى تنشط في العديد من المجالات على غرار الأشغال العمومية والمواد الغذائية، حيث أكدت مصادر «المحور اليومي» أن التحقيق سيشمل مصادر الثروات ومتابعة دفع هذه الشركات للضرائب، في حين تتابع المصالح المختصة نسب تجسيد المشاريع المملولة من طرف البنوك.

قالت مصادر مطلعة لـ»المحور اليومي»، إن فصيلة البحث للدرك الوطني بالعاصمة فتحت تحقيقا حول الأموال والأصول والاستثمارات للعديد من الشركة الكبيرة التي يمتلكها رجال أعمال ينتسب أغلبهم لمنتدى رؤساء المؤسسات، مضيفة أن التحقيق يمتد إلى متابعة الضرائب خاصة وأن العديد منهم تحصل على امتيازات ضريبية غير قانونية، وأضافت ذات المصادر أن التحقيق الذي تشرف عليه مصالح الأمن مرفوقة بخبراء من وزارة المالية ستخضع لعمليات تدقيق مالي للعمليات التجارية والتصريحات الضريبية والإعفاءات الجمركية التي تحصلت عليها هذه الشركات بالإضافة إلى عمليات تنازل عن أملاك عمومية وأراضي تحصلوا عليها بالدينار الرمزي لصالح هذه الشركات أيضا تمت في السنوات الأخيرة، وأضافت ذات المصالح أن التحقيق سيطال بعض الشركات المشتبه في تبييضها للأموال بعد تقديم بعض المقاولات لعروض تنفيذ مشاريع بأسعار تكاد تساوي سعر التكلفة وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أهداف هذه الشركات والذي يعتبر شبهة قوية لتبييض مصدر الأموال غير القانونية، وينص الإجراء الرقابي الثاني وهو الموجه لمصالح الضرائب بالنسبة للشركات التي تقدم تصريحات غير حقيقية بالنسبة لنشاطها المالي والاستثماري السنوي، حتى تتمكن من إثبات أن لها نشاط اقتصادي غير حقيقي، وينص الإجراء الثالث على ضرورة التحري حول عمليات الشراء والبيع الشكلية للعقارات حيث اثبتت التحريات قيام بعض المجموعات بعمليات بيع وشراء شكلية للعقارات هدفها هو اثبات وجود عائد مالي وعمليات مالية تبرر الثراء غير القانوني، وتقرر في ذات السياق الزام البنوك بالتصريح بكل اجراء مالي شكلي أو التصريح بصفقات ومشاريع تحتاج لتميل بالنسبة لأشخاص وشركات ليست في حاجة للقروض، وشرعت مصالح الرقابة المالية في إحصاء كل العمليات المالية والصفقات التي لا يوجد لها مبرر تجاري.

أسامة سبع