إلغاء امتياز إيداع الطعون حول نتائج الامتحانات و المسابقات

تفاصيل المقابلة الشّفهية لمسابقة الأساتذة يوميّ 30 و31 جويلية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن تفاصيل سلم تنقيط الامتحان الشفوي لمسابقة توظيف الأساتذة التي ستم إجرائها نهاية الشهر الجاري والتي تخص 134 ألف متفوق في الاختبار الكتابي، ومنحت الوزارة 20 نقطة على المقابلة، ولم تحتسب نقاط تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين، كما ألغت امتياز ايداع الطعون حول نتائج الامتحانات و المسابقات سواء تعلق الامر بالمسابقات الخارجية أو المهنية للترقية لمختلف الاسلاك.

أوضح جدول تنقيط المقابلة الشفهية المتضمن كيفية منح العلامات والمحاور الأساسية التي تبنى عليها المقابلة وكذا الأسئلة الفرعية المنبثقة عن كل محور ويتمثل المعيار الأول في القدرة على التواصل ينقط من 0 إلى 06 نقاط، تمنح 03 نقاط حول اتقان اللغة العربية، و03 نقاط حول سلامة التعبير، أما المعيار الثاني يتمثل في القدرة على التحليل والتلخيص ينقط من 0 إلى 06 نقاط، تمنح 03 نقاط على القدرة على البرهنة و03 نقاط على القدرة على تحليل الوضعية لعناصر الإجابة، ويتمحور المعيار الثالث للمقابلة حول القدرات والمواقف المميزة وينقط من 0 إلى 08 نقاط، حيث تمنح 2.5 نقطة حول حيوية المترشح «تفاعله ونشاطه»، و2.5 نقطة حول القدرة على استثمار المعارف خلال المقابلة، و1.5 نقطة حول السلوك الملائم للوضعية أو ما يعرف بـ»الهندام» و1.5 نقطة على طريقة التقديم والمتمثلة في اللباقة والموقف الواضح. من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة للمحور اليومي أن وزارة التربية الوطنية لم تراع تثمين الخبرة المهنية للمتعاقدين في مسابقة التوظيف، وألغت الوزارة امتياز ايداع الطعون حول نتائج الامتحانات والمسابقات سواء تعلق الأمر بالمسابقات الخارجية أو المهنية للترقية لمختلف الاسلاك، وبلغ عدد الناجحين في الاختبارات الكتابية في مسابقة توظيف الأساتذة 134.192 مترشح ممن حصلوا على معدل 10 على 20 فما فوق من أصل مشاركة نصف مليون مترشح على المستوى الوطني، ولتأكيد نجاحهم بصفة نهائية في المسابقة، فهم ملزمون باجتياز الاختبار الشفهي أو ما يعرف «بالمقابلة»، في 30 و31 جويلية الجاري على مستوى مراكز الإجراء التي تم تسخيرها للعملية، أين تم تكليف لجان «تقنية» تتكون من مفتشي التربية الوطنية في جميع الاختصاصات إلى جانب أساتذة في الرتب العليا من مكونين ورئيسيين، على أن تضم كل لجنة 3 أعضاء.

نبيل شعبان