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الحصيلة النهائية للحرائق الأخيرة تبين حجم الكارثة

الحرائق تستنزف الثروة الغابية وتأتي على 6 آلاف و200 هكتار!

  21 جويلية 2017 - 20:19   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
الحرائق تستنزف الثروة الغابية وتأتي على 6 آلاف و200 هكتار!

التهمت الحرائق المندلعة مؤخرا في عدة ولايات من الوطن ما يزيد عن 6 آلاف و200 هكتار من المساحات الغابية بمعدل 39 حريقا يومياً منذ الفاتح جوان المنصرم، فيما سجلت ولايتا تيزي وزو والمدية أكبر عدد من الحرائق.     

كشفت مصادر مطلعة لـ «المحور اليومي»، عن الحصيلة الأخيرة التي خلفتها موجة الحرائق المندلعة في عدة ولايات من الوطن منذ الفاتح من جوان، حيث أحصت المديرية العامة للغابات  احتراق مساحة 6 آلاف و200 هكتار من الغابات، أي بمعدل 39 حريقا و14 هكتارا يوميا، منذ الفاتح من جوان الماضي، بعدما التهمت النيران ألف و460 هكتار بولاية تيزي وزو وحدها، تليها ولاية المدية بألف و409 هكتار، فيما مست تلك الحرائق كل من ولاية سطيف بـ 722 هكتار و672 هكتار بولاية بجاية، 346 هكتار بعين الدفلى، جيجل 268 هكتار، سكيكدة 241 هكتار، تلمسان 165 هكتار، سعيدة 114 هكتار، لتأتي ولاية ميلة في آخر ترتيب الولايات الاكثر تضررا بـ 82 هكتارا. أوضحت ذات المصادر، عن ارتفاع المساحات المحترقة خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى 19 جويلية إلى 821 حريق أتت على مساحة إجمالية تقدر بـ 6276 هكتار، مما يبين حجم الكارثة التي مست الثروة الغابية بداية هذه الصائفة، بعدما التهمت النيران ما يقارب 1746 هكتار من الغابات و2135 هكتار من الأحراش في عدة ولايات. في سياق ذي صلة، تم تجنيد مصالح مديرية الغابات جميع الوسائل المادية والبشرية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، فيما تواصل خلية الأزمة والمتابعة على مستوى المديرية العامة للغابات، بعملية متابعة والسيطرة على جميع النقاط التي اجتاحتها النيران، لاسيما المناطق القريبة من التجمعات السكنية، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الحرائق مع نهاية فصل الصيف، لا سيما أن الحرائق جاءت مبكرا، فمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، قد تم تسجيل 387 حريق مس 3 آلاف هكتار. قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعويض جميع المتضررين من الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات في الأيام الأخيرة بعد الانتهاء من إحصاء الخسائر. 

لطفي العقون 

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