لمنع تسلل الإرهابيين القادمين من دول الجوار

الجزائر تنشر قائمة بأسماء المقاتلين الأجانب بالمراكز الحدودية والسفارات

أعدت مصالح الأمن الجزائرية قاعدة بيانات حول المقاتلين الأجانب يتم تحيينها بانتظام وتقاسمها مع المراكز الحدودية والسفارات والقنصليات بالخارج، في إطار تدابير المراقبة لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين القادمين من الدول المجاورة.

أكد تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الإرهاب في العالم لسنة 2016، أن تأمين الحدود بالنسبة للجزائر أولوية مطلقة للاحتماء من تسلل الارهابيين القادمين من البلدان المجاورة، مشيرا إلى تدابير المراقبة التي وضعت من أجل تدعيم الرقابة والأمن على مستوى المناطق الحدودية، حيث كشف المصدر أن الحكومة وضعت قاعدة معطيات حول الارهابيين الأجانب يتم تحيينها بانتظام وتقاسمها مع مجموع المراكز الحدودية والممثليات الديبلوماسية للجزائر في الخارج. كما أوضحت الوثيقة أن الجزائر تمكنت من التصدي للتهديدات الإرهابية على حدودها، وتشن حملة شرسة ضد النشاطات الإرهابيين، مشيدة بالتزامها الديبلوماسي من أجل ترقية السلم والأمن الإقليميين، وهي التي انتهجت حملة هجومية من أجل القضاء على كل نشاط ارهابي على مستوى حدودها، كما دعمت جهود الشرطة من أجل افشال النشاط الارهابي بالمراكز الحضرية. وكشف التقرير الذي عرضه المنسق المكلف بمكافحة الارهاب بكتابة الدولة، جوستان سيبيرال، عن استمرار الجزائر في تضييق الحصار على الجماعات الارهابية الناشطة قرب الحدود من خلال منعها من التحرك على غرار جند الخلافة الذي أعلن ولائه لتنظيم «داعش»، ولدى تأكيدها على دور القوات العسكرية ومصالح الأمن والمكلفين بتطبيق القانون في مجال مكافحة الإرهاب، أوضحت كتابة الدولة أن الجزائر شكلت حصنا حقيقيا لمواجهة الارهاب بالمنطقة، وفي هذا الصدد ذكرت كتابة ريكس تيلرسون بأن التعاون الأمني بين الجزائر وتونس على مستوى الحدود سمح بإفشال العديد من الاعتداءات الإرهابية، أما على الصعيد الدولي فأشارت الوثيقة إلى أن الجزائر واصلت في سنة 2016 التزامها الديبلوماسي من أجل ترقية السلم والأمن الإقليميين، مذكرة بأن هذه الأخيرة ترأس اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق السلم في مالي وتدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا، كما أنها تشارك في مختلف منتديات الساحل الصحراوي من أجل دراسة السياسات التنموية والأمن بالمنطقة وتنسيق عمل المانحين. كما اعتبرت كتابة الدولة الأمريكية أن انعدام الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة يمثل تهديدا لأمن الحدود، حيث اشارت إلى أن عدم استقرار الوضع في ليبيا والجماعات الارهابية الناشطة في تونس والتنفيذ الهش لاتفاق السلم في مالي، اضافة الى تهريب الأشخاص والمخدرات تشكل كلها تهديدات خارجية كبيرة بالنسبة للجزائر. وأوضح تقرير كتابة الدولة الأمريكية أيضا أنه بالرغم من أن الجزائر ليست عضوا في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، غير أنها دعمت بفعالية الجهود الرامية الى القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية لاسيما في مجال مكافحة الدعاية الارهابية وبرامج دعم قدرات البلدان المجاورة.

زين الدين زديغة