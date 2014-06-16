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بدوي: «نحن متحررون من عقد حقوق الإنسان في التعامل مع الظاهرة»

الجزائر تستنجد بالمجتمع الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

  21 جويلية 2017 - 20:28   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر تستنجد بالمجتمع الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

 استنجدت الجزائر، بـالشركاء الدوليين، لمساعدتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعدما تحوّلت من بلد لعبور المهاجرين إلى بلد إقامة لهم، مؤكدة أن مقاربتها الإنسانية في التعامل مع هذا الملف لم تتغير حتى بوجود تحديات أمنية كبيرة.

عابت الجزائر على الشركاء الدوليين، تركها لوحدها تواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي حولتها إلى بلد إقامة ومع ذلك تجد تقارير عن منظمات غير حكومية تنتقد تعاملها مع المهاجرين. وأبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوطني حول «تحديات الأمن ومقاربة حقوق الإنسان: المصالحة الوطنية في الجزائر نموذجا»، أن «الجزائر وحتى في ظل المخاطر الأمنية الراهنة المحدقة بها، تصر على التعامل مع مسألة الهجرة غير القانونية وفق مقاربة إنسانية، متوجها إلى المنظومة الدولية بالقول: «نحن نتحمل العبء المتزايد ونتجاوب معه بإيجابية في ظل كل التحديات ولو أننا نجد أنه من واجب شركائنا الدوليين النظر إليه وأخذه بعين الاعتبار». وتنظر الجزائر إلى مسألة حقوق الإنسان على أنها ليست مسألة تحكيمية أو رصدا لحالات متفرقة وإحصائها بل هي منظومة شاملة تستدعي التنسيق الكامل بين كافة المعنيين، وذلك من منطلق أن الأمن الجهوي يعد عاملا حاسما في تحقيق الأمن الدولي، كما أن البعد الإنساني في التعامل مع ضحايا المآسي التي تفرزها النزاعات هو جانب لا يقل أهمية البتة. وذكر وزير الداخلية، أن الجزائر تنتهج المقاربة ذاتها عندما يتعلق الأمر بكل المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان والتي تستند إلى مبدأ معالجة الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة الأعراض، معتبرا تعاملها مع ملف الهجرة غير القانونية خير دليل وذلك على الرغم من أنها تحولت إلى بلد إقامة بعد أن كانت بلد عبور، مؤكدا أن التحدي الأمني هو المحك الذي يقاس به مدى احترام الأمم لحقوق الانسان، وهي معادلة لا يمكن أن ينظر إليها من خلال حالات متفرقة ومراسم لا تستند لسياق واقع الحال، مشددا على أن الحكومة الجزائرية اعتمدت المعايير الأكثر تطلبا والمعمول بها في هذا المجال، وأنها لا تتوانى في التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال ونتعامل مع المسألة بكل ثقة ومسؤولية متحررة من كل العقد. وعرج الوزير في سياق حديثه، على منهجية الدولة الجزائرية في معالجة بقايا الأزمة الأمنية التي ضربت البلد قبل عشريتين، فقال إن سياسة المصالحة الوطنية تبناها الشعب الجزائري لم تكن خوفا أو تخاذلا بل مسعى شامل لتصالح أبناء الأمة مع بعضهم البعض دون استثناء، ليتابع بالقول الأمر لم يكن دائما سهلا، فالجروح التي فتحت لم تكن لتلملم لولا التفاف الشعب حول مؤسسات الجمهورية. وخلص الوزير إلى التأكيد على أن مسألة حماية حقوق الإنسان التي تعد اليوم انشغالا رئيسيا بالخارج هي بالنسبة للجزائر سقف تجاوزناه، لأننا كنا نتوق لما هو أسمى، أي رأب الصدع وإعادة بناء اللحمة الوطنية. 

حكيمة ذهبي 

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