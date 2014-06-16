بحضور أعضاء من الحكومة وإطارات في الأمن الوطني

بدوي: «سلك الشرطة دخل عالم الاحترافية من بابه الواسع»

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن سلك الشرطة استطاع أن يلج عالم الاحترافية من بابه الواسع وخير دليل على ذلك شهادة الأشقاء والأصدقاء، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد الأمن الوطني في الميدان لرفع التحدي وتأدية واجب حماية المواطن والسهر على سلامة الممتلكات وكذا المساهمة في تأمين البلاد.

قال نور الدين بدوي خلال اشرافه أول أمس، رفقة اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على مراسم الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ55 للشرطة الجزائرية، إن مصالح الأمن أثبتت عن جدارة قدراتها العالية في فك ألغاز جرائم معقدة ذات امتداد دولي في ظرف وجيز، ما يؤكد المستوى الراقي لأداء منتسبيها وتحكمهم التام في مناهج العمل الشرطي وحسن استغلال المعدات التكنولوجية الحديثة. وأضاف بدوي، أن هذا الجهاز تمكن من فرض نفسه على الساحة الدولية بفضل انتهاج سياسة الحوكمة، الشرطة الجوارية والاستشراف حيث أضحت تستشار في أمور كثيرة من قبل نظيراتها في العالم، مذكرا بما تم تحقيقه من قبل الشرطة الجزائرية في أشغال الجمعية العامة الأولى للأفريبول، الهيئة التي اتخذت من الجزائر مقرا لها، قبل أن يذكر «بدوي» بأن نعمة الأمن التي يعيشها الشعب الجزائري اليوم هي ثمار نبتة الخير والتآخي التي غرسها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» في الجزائريين من خلال دعوتهم إلى ترجيح جادة العقل وانتهاج طريق الصواب. تم بالمناسبة تقليد الرتب وإسداء الشهادات الشرفية لمنتسبي الأمن الوطني بمختلف رتبهم والعاملين عبر كامل التراب الوطني، وذلك تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وضيوف المديرية العامة للأمن الوطني الحاضرين، حيث تم تقليد الرتب الجديدة لمراقبي الشرطة، للعمداء الأوائل للشرطة، لعمداء الشرطة، لمحافظي الشرطة، الملازمين الأوائل للشرطة، الحفاظ الأوائل للشرطة وحفاظ الشرطة، وتم في ذات السياق تقليد الرتب الجديدة إلى عدد من المستخدمين الشبهيين التابعين لمختلف مصالح الشرطة والعاملين في تخصصات إدارية وتقنية متعددة تعد الدعم الهام بالمديرية العامة للأمن الوطني.

منيرة ابتسام طوبالي