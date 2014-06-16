بدوي يحمّل الولاة مسؤولية غياب الثقة بين المواطن والحكومة:

«اشرعــــوا فــــي التنفيــــذ ولا تحاسبــــــوا من سبقوكــــــم»

الولاة مطالبون بالتواصل مع المواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي استنفر وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية، لتنفيذ تعليمات الوزير الأول الخاصة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغلّ، في سياق خطة الحكومة في بناء اقتصاد وطني ينطلق من الجماعات الإقليمية، لكنّه دعاهم بالمقابل إلى المضيّ في التنفيذ وعدم «محاسبة» من سبقوهم في التسيير، بل وتثمين إنجازاتهم.

دعا وزير الداخلية الولاة في خطابه أمامهم خلال تنصيبهم أمس، بقصر الأمم، إلى أن يكونوا على قدر الرهان المرفوع من قبل الحكومة من أجل التنمية الاقتصادية، مؤكّدا أن الولاة هم المسؤولون عن انطباع المواطن من الحكومة، سواء كان سلبيا أم إيجابيا، مشددا على أنّهم والحكومة في قلب معركة توطين أكبر قدر ممكن من الاستثمارات المنتجة الراجحة، داعيا إياهم إلى تنفيذ تعليمات الوزير الأول القاضية بإعادة بعث العقار الصناعي، لكنّ وزير الداخلية، ألحّ على الولاة الجدد عدم انتقاد حصيلة من سبقوهم من ولاة الجمهورية، وعدم التقليل من حجم المنجزات والمكتسبات، بسبب صعوبة الظرف الاقتصادي، ودعاهم إلى جعل مجلس الولاية إطارا حقيقيا لتدارس أمهات الأمور في الشأن المحلي والخروج بحلول راجحة ومبدعة تندرج في صميم السياسات العامة للحكومة، وليس اجتماعا روتينيا لتجميع المعطيات الإحصائية أو قراءة تقارير دورية. حثّ ممثل الحكومة الولاة على الالتزام بـ «التقشف» في الإنفاق، حيث قال إن الرشادة في النفقات يجب أن تكون المرجع في كلّ قرار يتمّ اتخاذه قد يترتب عليه أثر مالي، لا سيما نفقات التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح الإدارية التي يجب جمعها وعدم الخوض في نفقات غير مبررة، بما فيها تلك التي تخص المصالح والمرافق الأقرب لإدارة الولاية، كما شدد بدوي، على ممثلي رئيس الجمهورية عبر الولايات، ضرورة التواصل مع الذين يوجّهون انتقادات إلى الحكومة حتى يكون نقدا بنّاء، مشيرا إلى ضرورة استعمال وسائط التواصل الحديثة من أجل التواصل مع المنتقدين، لا سيما تلك الأكثر شعبية، كما وجه وزير الداخلية، رسائل إلى الخارج، عبر خطابه أمام الولاة، وقال إنّ هذه الأوساط لا تتوانى حتى في وضع يدها في يد أعدائنا لضرب وطننا، داعيا الولاة إلى التحلي بروح اليقظة والسير على خطى من سبقوهم من ولاة الجمهورية، من خلال الحضور في الميدان ليكون أحسن رد وخدمة للمواطن بتفان والتواصل معه بصدق وبساطة والتواجد بجانبه في أوقات الضيق والرخاء، كما شدد الوزير على ضرورة الاعتماد على الوقاية من أجل ضمان الأمن وليس عند حدوثه، لأن الوقاية هي أصل المقاربة الأمنية الجزائرية.

حكيمة ذهبي