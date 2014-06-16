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نقابة قضاة المجلس ترفع شكوى إلى الرئيس وتصف الوضع بـ «الخطير»

«ضغوطات» تحول دون أداء مجلس المحاسبة مهامه الرقابية

  22 جويلية 2017 - 18:51   قرئ 88 مرة   0 تعليق   الوطني
«ضغوطات» تحول دون أداء مجلس المحاسبة مهامه الرقابية

  انتفض قضاة مجلس المحاسبة ضدّ «الضغوطات» التي يتعرّضون لها وتحول دون ممارسة عملهم الرقابي، وناشدوا رئيس الجمهورية من أجل التدخل لتدارك الوضع الذي وصفوه بـ «الخطير». 

 بعد مرور يوم على صدور أوامر وزير العدل حافظ الأختام، التي وجهها إلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية، بتحريك الدعوى العمومية لمحاربة الفساد، خرج قضاة مجلس المحاسبة ببيان يشتكون فيه تعسّف إدارة المجلس التي تحول دون قيامهم بعملهم الدستوري الذي توضّحه المادة 192 من الدستور المعدل في 2016. واشتكى قضاة المجلس في بيان لنقابتهم صدر أمس، استمرار تراكم المشاكل التي يعيشها المجلس، مما أدى إلى تراجع مكانة الرقابة إلى مرتبة ثانوية عوضا عن مكانتها الأساسية، التي حددها القانون بتهميش سلك القضاة، وتغول الإدارة وتقزيم دور المجلس من طرف مسؤوليه، رغم تعليمة رئيس الجمهورية، المتضمنة تفعيل دور المجلس والأجهزة الرقابية الأخرى»، كما تحدثوا عن «غياب نظرة مستقبلية في تسيير المجلس، لا سيما في جانب الموارد البشرية والتكوين، خاصة لسلك القضاة الذين أصبح عددهم لا يتناسب مع العدد الهائل للمتقاضين»، كما تحدث القضاة عن «عدم توفير الحماية اللازمة المكفولة لهم قانونا من جميع أشكال الضغط والتدخل»، وكذا «ظروف العمل الصعبة التي تؤثر سلبا على الحالة النفسية والمعنوية للقضاة، والتي أصبحت عائقا حقيقيا أمام قيام المجلس بمهامه، والتي مست جميع شرائح مستخدمي مجلس المحاسبة دون استثناء». وجه القضاة أصابع الاتهام إلى رئيس المجلس والأمين العام، الذي قالوا إنه «يتدخل في شؤونهم ويمارس رقابته على كامل الهيئة متجاوزا بذلك صلاحياته المحددة قانونا، والتي تنحصر في التسيير المالي للمجلس، وتنشيط الأقسام التقنية والمصالح الإدارية ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، كما أصبح يمارس سلطة فعلية على القضاة بدون أي سند قانوني»، وأكد المكتب النقابي أنه «لا يملك إزاء هذا الوضع سوى اللجوء إلى القاضي الأول في البلاد، بغية التدخل لتدارك هذا الوضع الخطير وما قد ينتج عنه من نتائج سلبية على الهيئة وعلى نتائج عملها والدور المنتظر منها، لا سيما فيما يخص حماية قضاة مجلس المحاسبة وتوفير الظروف الملائمة لقيامهم بمهامهم النبيلة في حماية المال العام، وهو الدور الذي يؤدونه بكل إخلاص، رغم العرقلة والتهميش وانعدام الحماية». تتزامن «هبّة» مجلس المحاسبة مع حملة شاملة أعلنت عنها حكومة عبد المجيد تبون، منذ تنصيبها عقب التشريعيات، وفي سياق متصل «فصل رجال المال المتوغلين في دواليب الدولة» في أوامر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث حثّ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، النواب العامين ووكلاء الجمهورية، على تحريك الدعوى العمومية ضدّ ناهبي العقار الفلاحي، كما تتزامن وعمل اللجان التفتيشية التي أوفدتها الحكومة إلى الولايات للتقصي بخصوص نهب العقار الصناعي. 

حكيمة ذهبي 

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