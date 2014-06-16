استحسن قرار منع استيراد مواد فلاحية

اتحاد الفلاحين يعلن دعمه لتبون ويثمن تجميد «المزارع النموذجية»

أعلن اتحاد الفلاحين الجزائريين عن دعمه للوزير الأول عبد المجيد تبون، حيث نشر الاتحاد بيانا حمل توقيع أمينه العام، محمد عليوي، يؤكد دعمه الكامل لورقة طريق تبون التي رسمها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والإجراءات الجديدة ضد الفساد ومحاربة تبذير المال العام.

ثمن عليوي اجراءات الحكومة بخفض فاتورة استيراد المواد الفلاحية لصالح الصناعة المحلية، مشيدا بخطوة الوزير الأول عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي، ولا سيما ما عُرف بــ «المزارع النموذجية»، كما أشار بيان الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى مباركة خارطة طريق الوزير الأول التي رسمها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، مؤيدا الإجراءات الأخيرة خاصة التخفيض من طائلة التبذير وتبديد المال العام»، مثمنا في السياق ذاته «الأخذ بيد الفلاحين وتدعيمهم ليسود الإنتاج الوطني على الاستيراد»، زيادة على تأييد ما أسموه «القرارات الشجاعة التي اتخذها معالي الوزير الأول مثل حماية المزارع النموذجية»، إضافة إلى توقيف استيراد بعض المواد الغذائية والوقوف على الأراضي الفلاحية التي لم تستغل لمدة ثلاث سنوات، ورأى اتحاد الفلاحين أن هذه الإجراءات تساهم في التنظيم المحكم لمختلف الدواليب الحيوية في المجتمع والاقتصاد، مبديا وقوفه إلى جانب الحكومة وقرارات رئيس الجمهورية ضد ما أسماه بـ «المضاربين».

أسامة سبع