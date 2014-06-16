شهران أمام حداد لاستكمال مشاريعه المعطلة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة

بوتفليقة هو من أمر تبون بمحاسبة رجال الأعمال المخالفين والمهرّبين للأموال

أمهلت السلطات العمومية رجل الأعمال علي حداد وصاحب شركة «ا تي ار اش بي» مدة شهرين لاستئناف الأشغال في مشاريعه المعطلة عبر العديد من ولايات الوطن، من خلال الاعذارات التي تلقاها المعني قبل أيام، وفي حال عدم الالتزام فإنه سيضطر لإرجاع التسبيقات المالية التي تحصل عليها لإنجاز مشاريعه.

أفادت مصادر «المحور اليومي»، أن تحرك الوزير الأول عبد المجيد تبون جاء بناء على تعليمات وأوامر من رئيس الجمهورية يوم 14 جوان، أي قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي صودق فيه على مخطط عمل الحكومة، حيث التقى تبون ببوتفليقة لحوالي نصف ساعة وألح فيها الرئيس على ضرورة تقليم أظافر كل المقاولين ورجال الأعمال المخالفين لقوانين الجمهورية على رأسها المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في ظل معلومات تشير إلى قيام هؤلاء باقتناء ممتلكات بالخارج من بينها فنادق فاخرة في شبه الجزيرة الايبيرية وكذا بعض المؤسسات المعطلة في أوروبا، وقد لا تستثني هذه الإجراءات بعض رجال الأعمال الذين تسببوا في نزيف العملة الصعبة. بحسب مصادرنا، فإن لقاء الرئيس حضره أيضا نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد قايد صالح، باعتبار أنه قائد سلاح الدرك أيضا والمخوّل قانونا بالقيام بتحقيقات فيما يخص المخالفات التجارية والمالية، وهو ما يترجمه أيضا تصريح وزير العدل حافظ الأختام الذي دعا النواب العامين على مستوى مختلف المجالس القضائية للتحرك في ملف العقار الفلاحي والصناعي، وهو ما يعني أن هؤلاء قد يأمرون مصالح الضبطية القضائية للدرك بفتح تحقيقات في هذا الشأن. في السياق ذاته، أشارت مصادرنا إلى أن التحقيقات قد تشمل أشخاصا آخرين قاموا بتحويلات مالية غير قانونية وشراء ممتلكات بدبي، باريس واسبانيا أيضا، وقد تلقوا انذارا بعدم مغادرة التراب الوطني بعد الاشتباه بقيامهم بأفعال مخالفة للقانون. وإن حاول علي حداد الظهور في موقع قوة بتلميحه في تصريحات هامشية بأنه لن يمسه أي «أذى»، إلا أن نهاية رجل الأعمال أو من يعرف بقناص المناقصات الوطنية، الذي ظفر بعدة مشاريع غير مؤهل للقيام بها في وقت تم تهميش واقصاء مجمّعات صناعية مختصة مثل «كوسيدار» و»جيني سيدار» وكذا إبعاد عدد من الشركات الأوربية التي كان لها حظ أوفر للفوز بالمناقصات. بدأ الحصار يشتد أيضا على حداد بعد أن أعلنت منظمات لأرباب العمل براءتها من لقاء الأوراسي الأخير الذي اعتبر تحدٍ وتمرد على قوانين الجمهورية، كما أن معلومات تفيد بأن مقربيه بدأوا ينسحبون من محيطه، وفيما يخص الأراضي التي تحصل عليها حداد فإن المعطيات تقود إلى أنها ستحب منه خلال الفترة المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للمصنع الذي أنشأه بوهران والمتعلق بالأنابيب الحديدية، الذي قد يتم بيعه في المزاد العلني، وحددت نهاية سبتمبر حسب معلومات غير مؤكدة لرجل الأعمال المذكور لتسديد قروضه للبنوك الجزائرية تفاديا لتسجيل فضيحة أخرى مثل قضية الخليقة. وبدأت مشاكل علي حداد مع الحكومة لما أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون لدى عرضه لمخطط الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني قبل فترة، العزم جديا على الفصل بين الدولة والمال، وقدم وعودا تنم عن ملاحظات سابقة وجهت إلى حكومة عبد المالك سلال، بتغلغل رجال أعمال لم يقدموا أي دفع للاقتصاد الوطني، مقابل استفادتهم من الامتيازات، لتظهر القطيعة للعلن خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجهاز التنفيذي للجزائر العاصمة، ومغادرة رجل الأعمال مستاء من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، لتزداد حدة الخلاف بعد تكتل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات مع المركزية النقابية وبعض منظمات أرباب العمل ضد الحكومة، واصدار هذه الأخيرة لبيان تؤكد فيه أنها عازمة على تطبيق برنامجها الذي حظي بتزكية الرئيس بوتفليقة المصدر الوحيد للشرعية.

زين الدين.ز