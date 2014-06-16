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هدد بالاحتجاج للدفاع عن ملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية

التكتل النقابي يدعو حكومة تبون للحفاظ على «الدولة الاجتماعية»

  22 جويلية 2017 - 19:01   قرئ 94 مرة   0 تعليق   الوطني
التكتل النقابي يدعو حكومة تبون للحفاظ على «الدولة الاجتماعية»

هدّدت النّقابات المستقلة لمختلف القطاعات أو ما يسمى بـ «التكتل النقابي» بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية والاضرابات عن العمل للدفاع عن مطالبه الثلاثة الأساسية لا سيما ملف التقاعد، قانون العمل، والقدرة الشرائية، داعية الحكومة إلى فتح قنوات الحوار الجاد مع النقابات المستقلة واشراكها في تقديم مقترحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية، الاستغلال العقلاني للثروات، ترشيد مداخيل الخزينة، وإصلاح السّياسة المالية لتحصيل كامل الضّرائب والبحث عن بدائل غير المحروقات حفاظا على الدّولة الاجتماعية. 

  أكد التكتل النقابي الذي يجمع النقابات المستقلة انتهاج حماية التماسك الاجتماعي وتبنى سياسة الحوار الجاد كخيار استراتيجي نوعي لحل القضايا والملفات المطروحة ويدعو إلى إرادة سياسية  تفاعلية مع النقابات المستقلة، كما يرفض الحوارات الظرفية ربحا للوقت وامتصاصا لغضب العمال، ويؤكد على ضبابية برنامج الحكومة فيما تعلق بالمسائل النقابية والقضايا الاجتماعية مع بروز ملامح التخلي التدريجي عن الحماية الاجتماعية وسياسة الدعم في مجالاتها المختلفة، ويدين التكتل النقابي سياسة التضييق على ممارسة العمل النقابي وحق الإضراب وفصل وتسريح النقابيين عن عملهم ومحاصرة نشاطاتهم. في ذات السياق يستنكر التكتل النقابي السياسة المنتهجة في التخلي التدريجي عن الدولة الاجتماعية من خلال تدعيم فئة الاقلية الغنية والتي تزداد غنى، مما قضى على الطبقة المتوسطة التي تدنت إلى مستويات الفقر وكذا تدعيم وتشجيع سياسة التوظيف الهش في غياب آليات تحد من الانخفاض المتواصل للقدرة الشرائية، وأشار التكتل في بيان له تسلمت «المحور اليومي» نسخة منه، أنه يبقى متمسكا بمطالبه الثلاثة الأساسية لا سيما ملف التقاعد، قانون العمل والقدرة الشرائية، وأضاف البيان أن عديد الجبهات التي أصبحت تعانيها الفئات العمالية المختلفة على غرار المساس بالتحويلات الاجتماعية والدعم للمنتجات الاستهلاكية والتي تمس بالقدرة الشرائية إضافة إلى المساس بحقوق العمال المختلفة وحق الدفاع عنها تجعل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات أكثر إصرارا على مواصلة نضالها تحقيقا لمطالب العمال وحماية المكاسب باستخدام كل السبل الدستورية والقانونية، داعيا الحكومة إلى تجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية الفعلية تحقيقا لفضاء حوار جاد مع النقابات المستقلة للإسهام في تقديم مقترحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية، الاستغلال الرشيد والعقلاني للثروات الباطنية وترشيد مداخيل الخزينة العامة وإصلاح السياسة المالية لتحصيل كامل الضرائب والبحث عن بدائل  غير المحروقات حفاظا على الدولة الاجتماعية التي نص عليها بيان أول نوفمبر، و يدعوا التكتل النقابي جميع العمال والموظفين في مختلف القطاعات إلى الالتفاف حول نقاباتهم والتجند أكثر للدفاع عن مكاسبهم وافتكاك مطالبهم. 

نبيل شعبان 

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