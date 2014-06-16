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خلال اجتماع الأعضاء الأطباء في بعثة الحج مختار حسبلاوي

«من أراد الحج فليس على حساب الحجاج ولن أتسامح مع الشكاوى»

  22 جويلية 2017 - 19:07   قرئ 94 مرة   0 تعليق   الوطني
«من أراد الحج فليس على حساب الحجاج ولن أتسامح مع الشكاوى»

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس، عدم التسامح مع الأطباء الأعضاء في بعثة الحج المقصرين، حيث قال إنه سيأخذ بعين الاعتبار كل الشكاوى سواء قدمها الحاج أو أي دائرة حكومية معنية. 

 وجه الوزير حسبلاوي تعليمات صارمة إلى أعضاء البعثة الطبية للحج قصد التكفل الجيد بالحجاج، خاصة أن موسم هذه السنة يتزامن مع الحرارة الشديدة التي تستدعي عناية خاصة بهم، وشدد في لقاء مع الأعضاء الـ 107 بالجزائر العاصمة، على ضرورة الأداء الجيد للخدمة المقدمة للحجاج، مؤكدا أن كل عضو من أعضاء البعثة يريد أداء الركن الخامس من الإسلام لا يكون ذلك على حساب المهمة التي أُرسل من أجلها، مشيرا إلى أنه لن يتسامح أمام أي شكوى يقدمها أي مصدر كان حاجا أو دائرة حكومية معنية بذات الخدمة، كما أوصى في ذات الصدد بالتحلي بالضمير المهني وتقديم الرعاية الصحية اللازمة ومد يد العون إلى الحجاج لتيسير مشقة العبادات، مشيرا إلى توفر كل الحاجيات الضرورية من مستلزمات ومستحضرات ونقل طبي التي وضعتها السلطات العمومية في خدمة البعثة الطبية للقيام بمهامها على أحسن وجه. من جانبه ذكر المدير العام لديوان العمرة والحج، يوسف عزوزة، أن السلطات السعودية لم تسجل أي ملاحظة بخصوص البعثة الطبية الجزائرية، وذلك لاحترامها لجميع المقاييس في هذا الشأن وضبط توزيعها وفق تواجد 36 ألف حاج جزائري مع تزويدها بكافة المستلزمات الطبية. بخصوص انتشار وباء الكوليرا باليمن البلد المجاور للسعودية وخطر انتقال العدوى إلى البقاع المقدسة، أكد رئيس البعثة الطبية الدكتور رابح حمانة، أن انتشار بعض الأمراض المعدية خلال موسم الحج ليس جديدا باعتباره أكبر تجمع عالمي، مؤكدا أن السلطات السعودية ككل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع، وأكد أن البعثة تم تزويدها بكل أصناف الأدوية التي يحتاجها الحجاج، فضلا عن تعزيزها بخمسة أخصائيين في الأمراض المتنقلة يمكنهم التدخل لمواجهة أي طارئ، مشددا على الالتزام بقواعد النظافة في مقدمتها الغسل الجيد لليدين والخضر والفواكه وهي إجراءات وقائية تجنب الحاج هذه المخاطر.  

 زين الدين زديغة 

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