وميلية. فيما عممت الجزائر أسماء مشتبه فيهم على مراكزها الحدودية وسفاراتها

«أنتربول» يعد قائمة بـ 173 «داعشي» يهددون أمن أوروبا

أعدت منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» قائمة بأسماء 173 إرهابي ينتمون إلى ما يسمى «داعش»، يعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا انتقاما للهزائم التي مني بها هذا التنظيم الهمجي في الشرق الأوسط، في وقت وضعت فيه الجزائر قاعدة بيانات حول المقاتلين الأجانب، وعممتها بالمراكز الحدودية والممثليات الدبلوماسية بالخارج، في إطار منع تسلل القادمين من دول الجوار.

اعتمد «الإنتربول» في تحديد أسماء العشرات من الإرهابين المشتبه تخطيطهم لهجمات في أوروبا، على معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما أفادت به صحيفة «الغارديان» البريطانية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن جنسيات المعنيين، علما أن عددا معتبرا من مقاتلي «داعش» مزدوجي الجنسية وينحدر بعضهم من دول عربيةو وتعتقد دول أوروبية عدة أنه مع تراجع «داعش» في العراق وسوريا، فإن مخاطر شن متطرفي التنظيم لهجمات في القارة تتزايد، لا سيما مع عودة بعض الأوروبيين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى بلدانهم، ورغم عدم وجود أدلة على دخول أي من الأفراد المشتملة عليهم القائمة إلى أوروبا، فإن المخاوف من عودة محتملة أوروبيين دفعت الإنتربول إلى تحذير دول القارة، وحسب الشرطة الدولية، فإن المدرجين في القائمة ربما تلقوا تدريبا لصنع أجهزة متفجرة، ويعتقد أن بإمكانهم السفر عبر الدول المشاركة في أنشطة إرهابية، وأفاد المصدر أيضا أنه تم تحديد هوية المشتبه بهم، من خلال الوثائق التي تم العثور عليها في مخابئ «داعش» بالعراق وسوريا، والتي تظهر أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون على استعداد لتنفيذ هجمات انتحارية، وتضم القائمة اسم كل المشتبه بهم، وتاريخ تجنيدهم في صفوف التنظيم، وآخر عنوان إقامة محتمل لهم، بما في ذلك المسجد الذي كان يصلي فيه، إضافة إلى اسم الأم وأي صور تتوفر. وفق تقديرات الأمم المتحدة، كان في العراق وسوريا نحو 20 ألف مسلح أجنبي في عام 2015، بينهم 4 آلاف من أوروبا، غير أنه لم تكن هناك قائمة خاصة تشمل هؤلاء المسلحين، بمن فيهم مواليد دول الشرق الأوسط، تحددهم كمنفذين محتملين لهجمات انتحارية، في وقت أن مدنا أوروبية عدة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، هجمات دامية قُتل خلالها العشرات، أعلن تنظيم «داعش» عن مسؤوليته عنها. يشار إلى أن مصالح الأمن الجزائرية أعدت بدورها قاعدة بيانات حول المقاتلين الأجانب يتم تحيينها بانتظام وتقاسمها مع المراكز الحدودية والسفارات والقنصليات بالخارج، في إطار تدابير المراقبة لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين القادمين من الدول المجاورة، مثلما كشفت عنه كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب في العالم لسنة 2016.

زين الدين.ز