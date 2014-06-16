عبد الغني زعلان يأمر باحترام آجال الإنجاز

«سنرفع التجميد عن المشاريع المهمة في الأشغال العمومية والنقل»

أكد عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل أن العديد من المشاريع على المستوى الوطني رُفع عنها التجميد مؤخرا، خاصة فيما تعلق بالمشاريع الهامة التي تعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمواطن.

كشف زعلان خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى العديد من المؤسسات التابعة لقطاعه بأم البواقي، أن عملية فتح محطة السكة الحديدية بأم البواقي سيكون بعد عشرة أشهر كأقصى تقدير، حيث أبدى المسؤول الأول عن القطاع عدم رضاه على عدم التسريع في وتيرة الأشغال الخاصة بالورشات الأربع الموزعة بالبلديات الغربية، على غرار عين فكرون وعين مليلة وهنشير تومغني، الأمر الذي عطل ـ حسبه - تنشيط حركة خط السكة الحديدية الذي يربط أم البواقي بولاية تبسة، حيث إن هذا الخط الذي طوله أكثر من 165 كلم من شأنه أن يبعث الحركية الاقتصادية بالمنطقة، خاصة مع مروره بمنجم الونزة للحديد في ولاية تبسة، كما أكد عبد الغني زعلان، أن هذا المشروع سيساهم في فك مشكل التنقل بين الولايات المجاورة لدى المواطنين باعتبار الأخير يربط أم البواقي بولايتي قسنطينة وتبسة، مبرزا أن ولاية أم البواقي استفادت من مشاريع هيكلية في مجال الأشغال العمومية، مما مكنها من تعزيز مكانتها كولاية محورية في الشرق الجزائري ـ حسبما أعرب عنه الوزير ـ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمكسب بالغ الأهمية يتطلب بعض العمليات من أجل إعادة تثمينه والحفاظ عليه، وفي السياق ذاته خلال تفقده للمحطة البرية بعاصمة الولاية التي توقفت الأشغال بها منذ سنة 2009، أكد الوزير أنه أمر الجهات المسؤولة بضرورة استئناف الأشغال وتدارك التأخر وتسليم المشروع نهاية السنة الجارية، مؤكدا حرصه على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا أن إنجاز المحطة البرية ومحطة السكة الحديدية بأم البواقي إنجازا مهما، حيث عبر عن مدى ارتياحه للموقع المخصص لهذين المشروعين باعتبار وجودهما بمحاذاة بعضهما، وهو ما سيساهم في تسهيل حركة النقل داخل الولاية. خلال تفقده للمشاريع الخاصة الطرقات، أكد الوزير زعلان أنه أمر المسؤولين عن القطاع بالولاية بضرورة تسليم أشغال إعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 32 الرابطة بين ولاية أم البواقي وخنشلة الذي كلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدر بـ 55 مليونا دينار جزائري بالإضافة لتشديده على ضرورة تسليم مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ولاية أم البواقي وتبسة، حيث أمر المسؤولين بالانتهاء من الأشغال الخاصة بمختلف الورشات والمقاطع شهر سبتمبر القادم، كما أعطى الوزير تعليمات صارمة من أجل احترام جميع البنود التقنية ومعايير المراقبة والمتابعة المتواصلة التي يتعين أن ترافق جميع مراحل عملية إعادة تأهيل هذه الطرق الوطنية، وأبدى وزير القطاع ارتياحه لتقدم العمل الخاصة بالطريق الولائية رقم 3 بقليف المؤدي إلى سد وركيس.

رأفت قميني