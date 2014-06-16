حجز 1032 قارورة خمر من مختلف الانواع بااولاد اعدي لقبالة

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية اولاد عدي لقبالة شرق عاصمة الحضنة المسيلة من حجز 1032 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الاحجام والاشكال وذالك إثر معلومات وردت إلى أفراد الفصيلة الرابعة للأمن و التدخل للدرك الوطني بأولاد عدي لقبالة مفادها وجود شخص يقوم بنقل المشروبات الكحولية قصد ترويجها ، تم وضع خطة و نقاط مراقبة و ترصد المعني حيث بتاريخ :21/07/2017 على الساعة الثالثة ونصف )15:30( مساءا تم توقيف المعني و يتعلق الأمر بالمسمى )ر ع ن( البالغ من العمر 33 سنة الساكن ببلدية برهوم الذي كان يقود السيارة نوع رونو إكسبار قادما من مدينة سطيف بإتجاه مدينة برهوم ، بعد إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية و تفتيش السيارة و حمولتها تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ:1032 قارورة من مختلف الأحجام و الأشكال تم على إثرها حجز البضاعة و تسليمها لمصالح أملاك الدولة و توقيف المعني و تحرير محضر ضده .بتهمة المتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة