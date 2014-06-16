مهندس ايطالي يشهر اسلامه بالميلية في جيجل

نطق أحد المهندسين الإيطاليين والذي يعمل لصالح مجمع دانيلي الذي يقوم ببناء مصنع بلارة للحديد والصلب ببلدية الميلية ولاية جيجل بالشهادتين وذلك بمسجد قرية الشرفة التي لا تبعد سوى بكيلومترات معدودة عن وسط مدينة الميلية .وقد أعلن المهندس الإيطالي الذي ينوي إعادة الزواج من جزائرية حسب ما استقته المحور اليومي من معلومات إسلامه وسط جموع غفيرة من المصلين بعد أن لقن الشهادتين من قبل إمام مسجد الشرفة وكذا عدد من المصلين الذين تعالت تكبيرتهم في أعقاب نطق الرعية الإيطالي بالشهادتين ، علما وأن الوافد الجديد الى دين الإسلام قام بتغيير اسمه من ايفان الى يحيى وكان يحضر للنطق بالشهادتين منذ مدة طويلة في أعقاب علاقة صداقة جمعته بمهندس جزائري يعمل بذات المصنع.

عماد - م