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إلقاء القبض على المتورط في قتل كهل بأولاد منديل بالدويرة

  23 جويلية 2017 - 13:51   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الوطني
إلقاء القبض على المتورط في قتل كهل بأولاد منديل بالدويرة

 تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بأولاد  منديل التابعة لكتيبة الدويرة (العاصمة) من القبض على المسمى (م.س) 16 سنة  المتورط في جريمة قتل راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 50 سنة   حسب ما ذكره بيان  للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر يوم الأحد.

 و تعود  وقائع القضية --حسب ذات المصدر--الى تاريخ 15 من هذا الشهر أين تلقت  الفرقة الإقليمية بأولاد منديل مكالمة هاتفية من طرف احد المتورطين مفادها  انبعاث دخان كثيف من احد المنازل  و بعد ان تنقلت الفرقة برفقة الحماية
المدنية الى عين المكان عاين عناصر الدرك الوطني بعد إخماد النيران وجود جثة  تعرضت للحرق جزيئا و بها آثار للطعن بواسطة آلة حادة بمختلف أنحاء الجسم.
وواصل البيان ان الفرقة باشرت فور ذلك تحرياتها للإيقاع بالمتورط في هذه  الجريمة و الكشف عن الملابسات الحقيقية للحادثة.
و بتاريخ 20 من الشهر الجاري -اضاف المصدر- انه تم القبض على المشتبه به بمحل  إقامته بحي باب الوادي و اقتياده الى مقر الفرقة لإستكمال إجراءات التحقيق   اين اعترف فعلا انه بتاريخ الحادثة التقى بالضحية على شاطئ البحر و رافقه الى  محل إقامته بأولاد منديل حيث تناولا المشروبات الكحولية لتحصل بعد ذلك بينهما  مناوشات قام على اثرها المشتبه فيه بتوجيه عدة طعنات للضحية بمختلف انحاء  الجسم وبعدها قام بإضرام النار في محاولة منه لطمس معالم الجريمة.       و اوضح البيان انه من المنتظر تقديم المشتبه فيه أمام العدالة.

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