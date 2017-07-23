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المصادقة على حصة 83 ألف سكن لدعم المشروع

توزيع جزء كبير من سكنات عدل 2 العام المقبل

  23 جويلية 2017 - 19:31   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الوطني
توزيع جزء كبير من سكنات عدل 2 العام المقبل

صادق مجلس الحكومة، مؤخرا، على حصة تتضمن بناء 83 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار لمكتتبي  عدل 2  عبر الوطن برسم سنة 2017، ستنطلق أشغال إنجازها كلها في سبتمبر المقبل -حسبما أورده وزير القطاع يوسف شرفة-الذي كشف عن استكمال عملية إنجاز برنامج  عدل 2  نهائيا مطلع 2019 متوقعا بأن جزءا كبيرا من هذا البرنامج سيستلم سنة 2018.

 

أوضح الوزير خلال تفقده ورشة إنجاز 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار  عدل 2  في إطار زيارة عمل قام بها إلى ولاية قالمة أن مجلس الحكومة قد صادق مؤخرا على حصة تتضمن بناء 83 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار  عدل 2  عبر الوطن برسم سنة 2017 ستنطلق أشغال إنجازها كلها في سبتمبر المقبل، وأفاد شرفة بأن المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه الحصة قد تم تعيينها، كما أن كل المخصصات والأغلفة المالية الموجهة لتغطية تكاليف الإنجاز  متوفرة .

وأبرز الوزير كذلك بأن عملية إنجاز برنامج  عدل 2  ستستكمل نهائيا مطلع 2019 متوقعا بأن جزءا كبيرا من هذا البرنامج سيستلم سنة 2018، ولدى إشرافه على انطلاق أشغال بناء 600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمخطط شغل الأراضي حجر منقوب ببلدية بلخير الذي من المتوقع أن يستوعب ما مجموعه 4300 وحدة من ذات الصيغة أعلن الوزير بأن كل الحصة السكنية من هذه الصيغة الخاصة بولاية قالمة والمقدرة ب8 آلاف وحدة قد تم الشروع في إنجازها رسميا، وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة بعد ذلك على تسليم المفاتيح لما مجموعه 578 مستفيدا من سكنات عمومية إيجاريه من كل بلديات الولاية وذلك في حفل رمزي احتضنته قاعة المحاضرات لمقر الولاية، واستمع شرفة بعين المكان إلى عرض حول مختلف البرامج السكنية المنجزة بولاية قالمة ضمن البرنامجين الخماسيين الأخيرين اللذين استفادت في إطارهما  الولاية بما مجموعه 21880 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري استلم منها -لحد الآن- ما يفوق 13500 وحدة، في حين ما تزال حوالي 8100 وحدة في طور البناء كما تم  توزيع خلال سنة 2016 وحدها أكثر من 3100 وحدة ضمن هذه الصيغة، ويرتقب أيضا توزيع أكثر من 2100 وحدة من ذات الصيغة  قبل نهاية السنة الجارية  ، حسب ما ورد في ذات العرض، قبل ذلك طمأن الوزير كل الحائزين على مقررات الاستفادة في إطار البناء الريفي  بأنهم سيحصلون على الإعانات المالية سواء لمباشرة بناء سكناتهم أو لإنهائها قبل نهاية جويلية الجاري، مؤكدا على أن الجانب المالي لن يكون عائقا أمام إنجاز أي برنامج سكني سواء بصيغة العمومي الإيجاري أو البناء الريفي، وشملت زيارة وزير السكن والعمران والمدينة إلى ولاية قالمة تفقد عدة مواقع تنجز بها مشاريع سكنية وذلك ببلديات بوشقوف وقالمة وبلخير وبن جراح ووادي زناتي.

نبيل شعبان

 

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