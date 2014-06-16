دعوا لحل مشكل المكتتبين الذين لم يستلموا قرارات التوجيه الأولي

مكتتبو أل بي بي يطالبون بمراجعة سعر السكن وتمكينهم من الدفع الشهري

دعا مكتتبو الصيغة السكنية الترقوي العمومي أل بي بي الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول استعجالية لانشغالات هذه الشريحة لا سيما إعادة مراجعة سعر السكن ومراعاة قدرة المكتتبين على التسديد، وتعديل آلية الدفع لتفادي التعامل مع البنوك، وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار عدل ، والنّظر -بصفة عاجلة-في وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارات التوجيه الأولي رغم دفعهم لشطرين.

راسل النّائب في البرلمان لخضر بن خلاف الوزير الأول عبد المجيد تبون لاطلاعه على المشاكل التي يتلقاها مكتتبي السكن العمومي الترقوي أل بي بي التي تتمثل في سعر السكن وكذا آليات تسديده، مؤكدا أن هذه الفئة من المكتتبين تعتبر ضحية شروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي، كما رفع النائب العديد من انشغالات هذه الفئة، لا سيما مراجعة سعر السكن بما لا يتعارض بين قدرة المكتتبين على التسديد ومصلحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ودراسة إمكانية تعديل آلية الدفع بما يتوافق مع رغبات أغلبية المكتتبين لتمكينهم من تفادي التعامل مع البنوك وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار عدل .

و شدد النائب في سياق رسالته على ضرورة إيجاد الحلّ المناسب للفئة الهشّة من المكتتبين والمتمثلة أساسًا في شريحة المتقاعدين وكبار السن الذين يجدون عراقيل مع البنوك للحصول على القرض لتسديد سكنهم بسبب شرط السن المتقدم وهذا باقتراح إدراج أبنائهم وذويهم كضامن في التسديد وليس كمستفيد، والأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص الذين تراجع دخلهم بعد خروجهم للتقاعد وهذا بالأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد لدى البنوك، النّظر وبصفة عاجلة في وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارات التوجيه الأولي رغم دفعهم لشطرين، و أضاف النائب بناءً على ما سبق ذكره وأمام هذه التكاليف الإضافية الباهظة التي يسدّدها المكتتبون والعراقيل الإدارية التي ترهن حظوظ هذه الفئة من الاستفادة من السكن الذي انتظروه طويلا، دعا النائب الوزير الأول، التدخل من أجل إعادة النظر في الانشغالات المذكورة وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة من أجل الحفاظ على طابع هذا المشروع العقاري كي يبقى في اطار الصالح العام ولا يفقد الهدف الذي أنشئ من أجله.