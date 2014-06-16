جمال حود مويسة في افتتاح الجامعة الصيفية بتيبازة:

إدراج نظام أل ام دي في جامعة التكوين المتواصل قريبا

كشف رئيس جامعة التكوين المتواصل الدكتور جمال حود مويسة عن إدراج نظام ال ام دي في جامعة التكوين المتواصل وملاءمته مع التعليم عن بعد، وذلك تحضيرا لاعتماد هذا النظام رسميا تطبيقا لتوصيات وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قال مويسة -على هامش افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية الموسومة بالمركز الجامعي بتيبازة -إن هذه الفعاليات ليست سوى مسودة عمل استباقي تحسبا لإدراج نظام ال ال ام دي في جامعة التكوين المتواصل لتلتحق بباقي جامعات الوطن في إطار تنفيذ توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إطاراته إلى ضرورة تطوير جامعة التكوين المتواصل التي تلقى كل الدعم من طرف وزير القطاع البروفيسور طاهر حجار، هذا الأخير أشاد في عديد المناسبات بدورها الفعال في التعليم العالي لا سيما في مجال التعليم عن بعد والدروس المتلفزة ومختلف التكوينات بدليل تزايد عدد الطلبة والمتكونين من سنة لأخرى، فيما ثمن رئيس اتحادية التعليم العالي والبحث العلمي سليم بن طيبة بإصلاحات قطاع التعليم العالي التي أقرها رئيس الجمهورية.

وتتخلل الفعاليات التي حضرها إطارات وموظفو وأساتذة مراكز الجامعة الـ 53 الموزعة عبر الوطن، مجموعة من الورشات المنصبة حول تكييف نظام ال ام دي وجعله ملائما مع التكوين عن بعد، المرافقة، التصميم وتطبيق الدروس على الخط والتسيير البيداغوجي للجامعة والتقييم الذاتي في جامعة التكوين المتواصل.

للإشارة فقد تم عرض عديد التجارب القارية والدولية في مجال التعليم عن بعد والمفتوح في اليوم الأول من الفعاليات على أن تختتم بمجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تسير في اتجاه تطوير وترقية جامعة التكوين المتواصل أكثر.