كانوا أودعوها للحصول على التأشيرة وراسلهم لاستعادتها

تي أل أس كونتاكت يُخلف مواعيد إرجاع جوازات سفر الجزائريين!

رفض مركز تي أل أس كونتاكت المكلف باستقبال الملفات المتعلقة بطلبات تأشيرة السفر إلى فرنسا، إرجاع جوازات سفر جزائريين كانوا أودعوها للحصول على التأشيرة، رغم رسائل وُجهت إليهم من طرفه تدعوهم إلى التقدم إلى مكتبه ببن عكنون لهذا الغرض بداية الأسبوع الجاري.

تفاجأ جزائريون توجهوا صباح أمس، نحو مركز تي أل أس كونتاكت في بن عكنون لاسترجاع جوازات سفرهم التي كانوا أودعوها قبل أسابيع للحصول على تأشيرة شنغن من السفارة الفرنسية، برفض منحها لهم رغم أن المركز أرسل إليهم رسائل أس أم أس يطلب فيها التقدم نحو مصالحه لهذا الغرض، وقال أحد المعنيين لـ المحور اليومي ، إنه أودع ملف طلب التأشيرة بداية شهر جويلية الجاري، وطُلب منه التقدم نحو المركز لاستعادة جواز سفره، غير أن ذات المصالح أوضحت أن الجوازات غير متوفرة، مرجعا الأمر لخطأ تقني حسبه، علما أن فرنسا فسخت العقد الذي يجمعها بهذا المركز بالجزائر، غير أنه سيستمر في استقبال الملفات المتعلقة بطلبات تأشيرة السفر إلى فرنسا لدى القنصليات الفرنسية العامة الثلاث الموجودة بالجزائر، الجزائر العاصمة وهران وعنابة، إلى غاية 31 جانفي 2018 حسبما أشار إليه بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر.

أوضح البيان أن السلطات الفرنسية قررت تقديم نهاية العقد الذي يجمع بين القنصليات الفرنسية العامة بالجزائر ومقدم الخدمات TLS Contact المتعلق بجمع ملفات طلبات التأشيرة، واتُخذ هذا القرار يوم 28 جوان 2017، وينص العقد على البنود الخاصة بفسخه، إذ يبقى المتعامل مؤهلا إلى غاية 31 جانفي 2018، وأكدت السفارة الفرنسية التي أعلنت عن إطلاق قريبا مناقصة جديدة من قبل السلطات المختصة، أن الهدف من ذلك هو مراعاة المعايير الجديدة للطلب الجزائري للتأشيرة وكذلك تحسين ظروف استقبال طالبي التأشيرة في الجزائر، مع ضمان رقابة فعالة لرزنامات المواعيد والتحكم في آجال الانتظار. وأشارت السفارة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير من أجل تنظيم العملية الانتقالية لطلبات المواعيد لما بعد 31 جانفي 2018 وضمان خدمة ذات جودة لطالبي التأشيرة الفرنسية الجزائريين، مبرزة أنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية متعلقة بالترتيبات المتعلقة بذلك في الآجال المناسبة.