حجز 344 وحدة من الأدوية و177 قطعة غيار

الإطاحة ببارون تهريب قطع الغيار ومعدات طبية بتلمسان

تمكنت عناصر أمن دائرة مرسى بن مهيدي من الإطاحة بشبكة مختصة في مقايضة الأدوية وقطع الغيار مقابل المخدرات المغربية، وذلك إثر مداهمة منزل أحد أفراد العصابة بمنطقة باب العسة بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة وتكللت العملية بحجز كمية هامة من الأدوية تقدر بـ 344 وحدة و177 وحدة من قطع غيار السيارات والدراجات.

جاءت العملية على خلفية قيام مصالح أمن دائرة مرسى بن مهيدي من توقيف أحد مروّجي المخدرات بشاطئ مرسى بن مهيدي، وذلك على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح فرقة البحث والتحري مفادها تواجد شخص يقوم بترويج المخدرات بمحاذاة ميناء مرسى بن مهيدي وبالتحديد على مستوى حظيرة السيارات موسكاردة 01 ، بحيث تم نصب كمين محكم على إثره تم توقيف المشتبه فيه ب ك 24 سنة وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على 05 قطع من المخدرات مهيأة للترويج، مخبأة بإحكام في كيس بلاستيكي داخل سرواله الداخلي يقدر وزنها بـ: 03 غرام كما تم ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 4000 دج مخبأة على شكل أوراق نقدية 03 أوراق من فئة 1000 دج ورقتين من فئة 500 دج التي هي من عائدات بيع المخدرات، وبالتحقيق معه كشف أنه اقتنى المخدرات من عند المدعو ح ي ، هذا الأخير وبتفتيش مسكنه تم ضبط قطع غيار السيارات ودراجات نارية بالإضافة إلى كمية من الأدوية مخصصة للأسنان مهيأة للتهريب إلى بلد المملكة المغربية، تتمثل في 344 وحدة من دواء خاص بالأسنان من نوع 3M UNITEK ، 121 وحدة من نوع 3M ESPE ، 36 قطعة غيار خاصة بالسيارات من نوع CULASSE ، 03 مضخات مازوت، 02 مشغل المحرك، مكربين المحرك تيرب ، مضخة مساعد القيادة ، 35 تروس العجلة الخلفية للدراجات النارية 49 مفاتيح التشغيل السيارات، 43 مقبض خاص بالدراجات النارية، حيث تبين أنه يستعمل مسكنه كمركز لمقايضة المخدرات بالمواد الطبية وقطع الغيار، حيث لاتزال التحقيقات جارية في الملف.