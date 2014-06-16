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ولد عباس يقزّم مساعي تبون والأرندي يلتزم الصمت

أحزاب الموالاة تخشى الاصطفاف مع الحكومــــــــــــــة في حربها ضد حداد

  23 جويلية 2017 - 19:44   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الوطني
أحزاب الموالاة تخشى الاصطفاف مع الحكومــــــــــــــة في حربها ضد حداد

في الوقت الذي كان ينتظر من جمال ولد عباس، بصفته أمينا عاما للحزب  الحاكم  الذي تضم الحكومة أكبر عـــــــــــدد من وزرائه، بمن فيهم الوزير الأول، أن يدعم خطة عبد المجيد تبون وحكومته في محاربة  توغل المال في دواليب السلطة ، فاجأ الرأي العام بـ  تقزيم  ما يقــــــــــــــــــــــــوم به تـبون، الذي ساندته فيه حتى المعارضة، ووصفته بأنه  إعلان حرب  من الحكومة لاستعادة الدولة لهيبتها، في الوقت الذي يلتزم فيه التجمع الوطني الديمقراطـــــــــــــــي الصمت منذ اندلاع  الحرب  بين تبون وحداد.

 

خرج أمين عام الحزب العتيد بتصريح  غريب  من ولاية تيزي وزو، بخصوص  معركة  الحكومة في الدفاع عن مؤسسات الدولة، عن طريق  تطهيرها  من  توغل  المال السياسي، حيث  قزّم  من حجم  المعركة  واعتبرها  مجرد زوبعة في فنجان ، وهو الموقف الذي يعتبر  باهتا  من قبل قيادة الحزب العتيد التي تدعي  دعمها  للحكومة، فما بالك إذا علم أن عبد المجيد تبون عضو في اللجنة المركزية للحزب منذ ماي 2014، دون الحديث عن عدد الوزراء الذين دافع ولد عباس، عن انضمامهم إلى الحكومة، حتى يرفع من  كوطة  الحزب في الجهاز التنفيذي.

بالمقابل ما زال التجمع الوطني الديمقراطي يلتزم الصمت بخصوص ما يحصل بين الحكومة و رجال المال ، وهي هو صنع  الحدث  في صائفة 2017 بامتياز، منذ أول خطاب لعبد المجيد تبون، أمام نواب الشعب خلال عرضه مخطط عمل الحكومة، ويرفض الأرندي وفقا لمصادر قيادية من الحزب إصدار موقف إزاء ما يحدث، حيث يرى نفسه  غير معني بما يحصل  وأنها تصريحات بين تبون وحداد ليس له فيها ناقة ولا جمل.

معلوم أن الأحزاب السياسية، لا سيما تلك التي تشكل الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني كانت  هدف  رجال المال السياسي، خلال انتخابات 2012 و2017 التشريعية، حيث حاول عدد كبير من هؤلاء دخول مبنى البرلمان، من أجل الظفر بـ  حصانة النائب  وكذا تشكيل  لوبي  آخر داخل المؤسسة التشريعية، لطالما نددت بوجوده مجموعة أحزاب سياسية محسوبة على التيار اليساري، واعتبرته  تغلغلا آخر للأوليغارشيا داخل مؤسسات الدولة ، ونجح عدد منهم في دخول المجلس الشعبي الوطني عن طريق الترشح في قوائم أحزاب من بينها الأفلان والأرندي، فهل يمكن تفسير سكوت هذه الأحزاب على أنّه خوف من أن تطالها  معركة  تبون لمحاربة  تغلغل المال السياسي في دواليب الدولة ، التي يعد البرلمان أحد أهم مؤسساتها؟.

حكيمة ذهبي

 

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