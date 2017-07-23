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كريم طابو يؤكد لـ المحور اليومي :

نريد محاكمات شعبية للفاسدين

  23 جويلية 2017 - 19:44   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الوطني
نريد محاكمات شعبية للفاسدين

دعا الناطق الرسمي للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، كريم طابو، إلى إقامة محاكمات شعبية للفاسدين، الذين استولوا على خيرات البلاد دون وجه حق، على أن يشارك في هذه المحاكمات محامون وكذا المدافعون عن حقوق الإنسان، إضافة إلى المجتمع المدني، وأشار إلى أن الدافع للمطالبة بمثل هذه المحاكمات هو فشل الجهاز القضائي في التصدي للمافيا التي عاثت فسادا.

 

أكد الناطق الرسمي للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي،  قيد التأسيس ، أنه حان الوقت لإسماع صوت الشعب الذي غُيّب لفترة طويلة في قضايا الفساد، باعتبار أنه المتضرر الأول من هذه الوضعية، مشيرا إلى أن  مافيا  الفساد ألحقوا أضرارا بسمعة الجزائر، بالاعتماد على التقارير التي تصل من الخارج، وخير مثال على ذلك تسريبات أوراق بانما بايبرز، التي تضمنت في قائمتها أسماء لرجال أعمال جزائريين تورطوا في الفساد، ولكنهم لم يحاكموا إلى حد اللحظة، رغم وجود أدلة دامغة تدينهم. أوضح كريم طابو، أن الدافع الرئيسي للمطالبة بإقامة محاكمات شعبية للفاسدين، التي تبقى مجرد فكرة إلى حد اللحظة، ستكون بمشاركة محامين وكذا المدافعين عن حقوق الأنسان، إضافة إلى المجتمع المدني وكل الفاعلين، هو فشل العدالة في القضاء على الفساد الذي استشرى كاللهيب خاصة في الفترة الحالية، حيث استولت فئة معينة وهي معروفة على خيرات البلاد دون وجه حق، في حين بقي الشعب يتخبط في مشاكل لا تعد ولا تحصى، إضافة إلى أن الفساد ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني الذي أصبح يعاني، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاكمات الشعبية تبقى مجرد فكرة، في انتظار آليات تنفيذها، وتعد بمثابة انتفاضة على الأوضاع المتأزمة من جميع الجوانب التي تعيشها الجزائر، حيث سيكون للشعب من خلال هذه المحكمات دور أساسي في القضاء على  مافيا  الفساد الذين أخذ عددهم يرتفع مع مرور الوقت دون حسيب ولا رقيب، ودعا ذات المتحدث جميع الغيورين على الوطن إلى احتضان هذه الفكرة، ليتم تطبيقها على أرض الواقع، التي من خلالها فقط يمكن القضاء على  مافيا  الفساد، الذين حولوا الجزائر إلى ملكية خاصة باستيلائهم على العقارات الفلاحية، وكذا الصناعية ومختلف خيرات الوطن دون رقيب ولا حسيب، مؤكدا أن مسألة الفساد تمس أمن واستقرار الجزائر وكذا سمعتها الخارجية، واعتبر كريم طابوا، تنصيب عبد المالك سلال في هيئة محاربة الفساد، خلال الفترة السابقة، لم يأت بأي نتيجة إيجابية ولم يغير الأوضاع بل زاد الأمر خطورة بوجود متورطين في قضايا الفساد ضمن هذه الهيئة.

نادية حدار

 

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