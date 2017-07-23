شملت سكيكدة، وهران، مستغانم وبجاية

الأمن الوطني يعمم عمل الفرق المبحرة بمختلف الموانئ

عممت المديرية العامة للأمن الوطني عمل الفرقة المبحرة للأمن التي برمجت في بادئ الأمر بميناء العاصمة، حيث تم توسيع عمل هذه الفصائل لتشمل موانئ وهران، مستغانم، سكيدة وبجاية، وهذا بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من هذه الخدمة العمومية التي لاقت استحسان من قبل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج خلال الانطلاق الأول لها والذي كان خلال موسم اصطياف السنة الماضية.

تم تفعيل الإجراء التسهيلي الذي تقوم به الفرق المبحرة التابعة لشرطة الحدود البحرية على مستوى البواخر، أمس، وذلك من خلال استقبال مجموعة من المسافرين القادمين من مدينة مرسيليا الفرنسية على مستوى ميناء الجزائر، أين قام أعضاء الفرقة البحرية بمباشرة إجراءات المراقبة والتفتيش بداخل الباخرة، خاصة وأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد حرصت على استقبال المسافرين من الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر الوافدين إلى أرض الوطن عبر ميناء الجزائر والذين يتزامن وصولهم مع عطلة الصيف بإجراءات شرطية تسهيلية، حيث تعد هذه المبادرة التي تم استحداثها العام المنصرم بمثابة دعامة أخرى لتعزيز الخدمة العمومية ومد جسور التعاون والتواصل بين الشرطة الجزائرية وأفراد المجتمع وشرائحه المختلفة، بما فيهم الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

تأتي ضمن حرص اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي خاصة مع الوافدين إلى أرض الوطن من أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر وحسن الضيافة والاستقبال مع تسخير كل الظروف الملائمة للقيام بإجراءات العبور عبر نقاط المراقبة بسهولة وفي أقصر وقت ممكن، للإشارة تسهر هذه الفرقة المتكونة من أفراد شرطة مؤهلين في مجال التكفل بالمسافرين الجزائريين على تسهيل إجراءات العبور على متن البواخر القادمة من الخارج في اتجاه الجزائر، حيث ستسمح هذه المبادرة الجديدة بتدعيم سلسلة الإجراءات التسهيلية المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في النقاط والمراكز الحدودية المنتشرة عبر الشريط الحدودي للجزائر بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الاجراءات، وفي هذا الخصوص سبق لزويغير حميد، عميد أول للشرطة، ممثل مديرية شرطة الحدود ان كشف عن تجنيد مصالحه لما يقارب 12 ألف شرطي تابع لذات المديرية فقط، موزعين على مستوى المنافذ الحدودية، البرية منها، الجوية وكذا البحرية في إطار تطبيق برنامج تأمين موسم الاصطياف لهذه السنة، والذي يضم -إضافة إلى التعداد البشري المسطر- مجموعة من الإجراءات والتدابير التسهيلية والأمنية لمرافقة ومراقبة المسافرين العابرين للحدود خلال هذه الفترة، والتي من أهمها الفرق المبحرة.