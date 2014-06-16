اكتشاف 12 مخبأ للإرهاب و8 قنابل وتوقيف 16 “حراق” مغربي

تمنت قوات الجيش الوطني الشعبي إثر عمليات بحث وتمشيط، نفذتها أمس الأحد، من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين وثماني قنابل تقليدية الصنع واسترجاع أجهزة استقبال وإرسال وهواتف نقالة وأغراض أخرى، في كل من تيبازة، الشلف وجيجل، حسبما أكده بيان لوزارة الدفاع اليوم الاثنين.

من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة ووهران، محاولات هجرة غير شرعية لـ (63) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بورقلة، (16) مهاجرا غير شرعي من جنسية مغربية.