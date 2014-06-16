حجز خمسة مائة و أربعة و ستون وحدة مشروبات كحولية بوهران

تمكنت أمس، مصالح الشرطة للأمن الحضري 01 بوهران،من وضع حد لنشاط مروج مشروبات كحولية يبلغ من العمر 33سنة، على مستوى إقليم الاختصاص،من دوي السوابق عدلية ، عملية التوقيف جاءت بعد استغلال لمعلومات حول نشاط المتورط، أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيف المتورط ،أين تم حجز داخل صندوق سيارته من نوع بيجو 206، 288 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، تم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.في ذات الإطار تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة بئر الجير لأمن ولاية وهران، من حجز 276 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كانت مخبأة داخل صندوق سيارة من نوع رونو سامبول، مع توقيف سائقها الذي تم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.