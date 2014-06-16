حجز أزيد من 1400 وحدة من المشروبات الكحولية ورقلة وعنابة

تمكنت عناصر الشرطة بكل من ولايتي ورقلة وعنابة من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1406 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية ذلك في إطار مواصلة لجهود مصالح الشرطة في التصدي لكل أشكال البيع غير القانوني خاصة المشروبات الكحولية، حيث تعود وقائع القضية الأولى إلى استغلال عناصر الأمن الحضري الثاني لتقرت بولاية ورقلة لمعلومات مفادها قيام شخص مشتبه فيه بنقل وبيع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن مركبة نفعية بوسط المدينة، وعليه وبعد اتخاذ كافة التدابير الأمنية، تم الترصد له و إيقافه، حيث أسفرت العملية عن حجز 1130 وحدة من المشروبات الكحولية غير مفوترة، في حين تمكن عناصر أمن دائرة عين البردة بأمن ولاية عنابة، على مستوى حاجز أمني من توقيف شخصين مشتبه فيهما على متن مركبة وبتفتيشها ضبط بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 276 وحدة.

م.إ.طوبالي