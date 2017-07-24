أمرت الولاة بمراقبة المشاريع ومنع منح مساعدات للجمعيات

الداخلية تضيّق على الأميار لمنعهم من استغلال المال العام في حملات انتخابية مسبقة

أمرت وزارة الداخلية الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر بعدم التوقيع على أي مداولة لمنع بزنسة الأميار الراغبين في إعادة الترشح واستثمارها في مشاريع تشتغل في الحملة الانتخابية، على غرار ما يحدث عند اقتراب كل انتخابات، كما شددت ذات التعليمة على منع الأميار من تقديم إعانات من البلديات للجمعيات، حيث يكلف مراقبو المالية وأمناء خزينة البلديات بتنفيذ التعليمة تحت رقابة الولاة.

وضعت وزارة الداخلية إجراءات مسبقة لمنع استغلال الأميار للأموال والموارد العمومية في الحملة الانتخابية المسبقة التي أطلقها العديد منهم خلال الأيام الأخيرة، حيث أمرت وزارد الداخلية الولاة ورؤساء الدوائر ومسؤولي الإدارة المحلية بعدم الموافقة على أي مداولة بلدية من الآن فصاعدا، بسبب أن أغلب المداولات البلدية في الأشهر التي تسبق الانتخابات يكون لها طابع حملة انتخابية، كما يمنع الولاة الأميار من صرف أي أموال إلا في إطار المنفعة العامة، ويمنع أيضا في هذا الإطار تقديم إعانات من البلديات للجمعيات، حيث يكلف مراقبو المالية وأمناء خزينة البلديات بتنفيذ التعليمة تحت رقابة الولاة، حيث شرعت عدة بلديات عبر مختلف الولايات في الأسابيع الأخيرة في تهيئة الشوارع وتوزيع السكنات الاجتماعية، وحتى فتح مناصب توظيف، حيث تحولت الأرصفة إلى ورشات مفتوحة بسبب أشغال تجديدها، ونهض عدة منتخبين محليين من سباتهم العميق لاستظهار إنجازاتهم، خصوصا أن أغلب الأرصفة لم يمض على تجديدها سوى عامين، حيث يلاحظ المتجول الأشغال الجارية على قدم وساق، التي مست على وجه الخصوص الأرصفة، وهو مشهد ليس بجديد وإنما يتكرر عند كل نهاية عهدة لرؤساء البلديات الراغبين في الترشح لعهدة جديدة، حيث أصبحوا يتحايلون بطريقة قانونية لكسب تعاطف المواطنين عبر ارتداء عباءة المسؤول الميداني، ناهيك عن التحايل في منح الصفقات بين رؤساء بلديات ومقاولين منحت لهم مشاريع إصلاح الأرصفة لتمويل حملاتهم الانتخابية، كما تعرف عدة بلديات أظهر رؤساؤها نيتهم لإعادة الترشح تقديم خدمات لـ كبار العرش في الولايات المعروفة بنفوذ العروشية، إضافة إلى عقد لقاءات مع أعيان المناطق وممثلي الشباب فيها، سعيا منهم إلى الحصول على صكوك المبايعة المسبقة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، خاصة أن منطق الانتخابات بتلك الولايات يخضع كثيرا إلى التمثيل العروشي. كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قد التقى ولاة الجمهورية الجدد والولاة المنتدبين المعينين حديثا، قبل أيام وأعطاهم تعليمات تتعلق بالانتخابات المحلية القادمة التي تعول السلطة عليها، لرفع نسبة المشاركة وتحسين مصداقيتها التي تضررت بفعل نسبة المشاركة المتواضعة في آخر انتخابات.