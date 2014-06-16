لإعذار المقاولات المعنية بمباشرة الأشغال

الحكومة تأمر الولاة بجرد المشاريع المتأخرة

أمرت الحكومة جميع ولاة الجمهورية بتزويدها بتقارير عن مختلف المشاريع التي هي في طور الإنجاز في مختلف المجالات والشركات التي فازت بمناقصات إنجازها، ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المقاولات الخاصة المخالفة للقوانين والمتأخرة في تجسيد ما أوكل إليها من مشاريع.

تهدف أوامر الحكومة بإعذار المقاولات المعنية المخالفة للقوانين والمتأخرة في إنجاز المشاريع التي أوكلت لها في مختلف القطاعات، إلى مباشرة الأشغال المتأخرة في الورشات التي تديرها لوحدها أو بالشراكة مع مؤسسات عمومية وحتى أجنبية، وتشمل المشاريع مجال السكن والموارد المائية والأشغال العمومية وغيرها، وهي قطاعات حساسة يريد الجهاز التنفيذي الجديد الدفع بوتيرة إنجاز المشاريع فيها، عكس سابقه الذي اتضح أنه سجل تساهلا في هذا السياق، الأمر الذي انجر عنه عدد معتبر من المشاريع المتأخرة رغم انتهاء أو قرب انتهاء المهل الممنوحة للمشرفين على إنجازها. تواصل في السياق ذاته، العديد من القطاعات الوزارية إعذار أصحاب المقاولات التي تأخرت في إنجاز المشاريع الموكلة إليها، على غرار وزارة الدفاع الوطني التي منحت رجل الأعمال علي حداد 8 أيام لإعادة بعث أشغال مشروع يخص الناحية العسكرية الخامسة وبالضبط في المنصورة بقسنطينة، وتضمن الإعذار المنشور في جريدة المجـاهد ، نوهت وزارة الدفاع الوطني إلى أن المشروع الذي من المفروض أن تنتهي فيه الأشغال في فيفري 2018 لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه حاليا 17 بالمائة، وأنه متوقف حاليا لأسباب مجهولة ، كما هدّدت ذات الهيئة شركة حداد وبليكاز بسحب المشروع منهما في حال عدم إعادة بعث الأشغال خلال 8 أيام.