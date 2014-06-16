اتهمت مديرة التربية بالتسيّب في القطاع

اسنتيو تطالب بن غبريت ووالي بلعباس بالتدخل

شددت النقابة الوطنية لعمال التربية من لهجتها وطالبت وزيرة القطاع بالتدخل الفوري لحل المشاكل العالقة في القطاع بولاية سيدي بلعباس كاشفة عن التسيب السائد والتسلط في اتخاذ القرارات العشوائية والضرب بحقوق الموظفين عرض الحائط.

جاء في بيان النقابات أن الإقصاء المتعمد من طرف مديرة التربية للنقابة وضربها عرض الحائط بالتعليمة الوزارية رقم 103 الصادرة في 2017/01/16 المتضمنة برمجة لقاءات دورية مع النقابات والتي تعتبر ضرورة حتمية لمعالجة كل المشاكل، وكذا الإجراءات التعسفية التي تتخذها الإدارة في تسليط العقوبات على الموظفين دون مراعاة التدرج في العقوبات وإلصاق التهم في حق بعض الموظفين وإحالتهم على المجالس التأديبية ومعاقبتهم دون ثبوت التهمة، حيث -وبعد استلام المهام-تمت تبرئتهم على غرار قضية متوسطة قبان سليمان. من جهة أخرى، انتقدت النقابة تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء التي تتعارض والنصوص القانونية وعدم احترام المحاضر، حيث سلمت المسؤولة -حسب البيان- تعيينات التقرب لبعض الموظفين بصفة نهائية وأعيد ترتيبهم وفي عديد الرتب، هذا فضلا عن التلاعب بالمناصب المالية والتسخير الموجه للموظفين من غير إعلام مديري المؤسسات التربوية وعدم احترام المنشور رقم 16 في إنجاز الخرائط الإدارية، مما أدى إلى طرد موظفين أحدهما مستشارة تربية والآخر أستاذ مكوّن مع تزوير الخريطة المتعلقة بهذا الأخير، وكذا عدم إدراج العديد من المناصب المالية الخاصة بالمتقاعدين في الحركة التنقلية وعدم مطابقة المناصب المالية في الامتحانات الحقيقة للولاية ،حيث أن احتياجات الولاية في المفتشين الإداريين في التعليم الابتدائي 03 بدلا من 01، وخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بمنح السكنات الوظيفية، حيث تمنح لغير مستحقيها من دون إعلام الإدارة المركزية مع الكيل بمكيالين في عملية إصدار مقررات إخلاء هذه الأخيرة والدوس على الأحكام القضائية، فضلا عن عدم الرد على مراسلات مديري المؤسسات التربوية والارتجال في استرجاع هؤلاء باللجوء إلى الهاتف بدلا من المراسلات الرسمية وعدم التنسيق بين مختلف مصالح المديرية بسبب برمجة أيام تكوينية بطريقة ارتجالية غالبا ما تتزامن مع الامتحانات الفصلية، ناهيك عن عدم احترام النصوص القانونية الخاصة بالتسيير الوظيفي والمهني لإطارات التربية لاسيما النقطة الإدارية السنوية، حيث لم تتمكن كل الإطارات من استلام وتوقيع وثيقة التقييم منذ تنصيب المديرة الحالية.