حصيلة السداسي الأول من السنة الجارية بالعاصمة

توقيف 18 ألف شخص في 16101 قضية تتعلق بمختلف الجنح

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية في إطار محاربة الجريمة الحضرية، بمعالجة 16101 قضية أفضت إلى إيقاف 18900 مشتبه فيه، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 6755 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، شخص متورط في حمل أسلحة بيضاء محظورة و10812 متورط في قضايا مختلفة.

من بين القضايا المعالجة نجد 1886قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، 3965 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها 12 قضية متعلقة بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 189قضية، بينما تم معالجة 3602 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى671 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، أيضا فيما يخص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر قد عالجت في هذا الخصوص 1273 قضية، تم توقيف خلالها 1333 مشتبه فيه، أودع 132 منهم الحبس المؤقت، أيضا فيما يخص عمل ذات المصالح من أجل مكافحة المخدرات، فقد تمت معالجة 5965 قضية، تورط فيها 6828 شخص، تمّ حجز 98.23 كلغ من القنب الهندي، 43168 قرص مهلوس، 388.39 غرام من الهيروين و160.44 غرام من الكوكايين، في سياق منفصل أكدت إدارة خلية الاعلام والصحافة بأمن العاصمة بخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم، على أن قوات الشرطة قامت خلال نفس الفترة بـ 2278 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 64 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة، أيضا سجلت مصالح الأمن العمومي في مجال الوقاية المرورية ، 232260 مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب 19010 رخصة، كما تم تسجيل 444 حادث مرور أصيب على إثرها 491 شخص بجروح وتسجيل 19 حالة وفاة، حيث أن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.