اشتراط معدل 12 من 20 وخفض السن إلى 21 عاما لبعض الرتب

هذه تفاصيل التجنيد في صفوف الدرك

فتحت قيادة الدرك الوطني باب التجنيد لعام 2017 للضباط العامين وضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف المتعاقدين، على أساس التجنيد المباشر أو عن طريق الشهادة، مع خفض سن الالتحاق ببعض الرتب إلى 21 سنة كأقصى تقدير بدلا من 23 سنة.

حدد دليل التجنيد للدرك الوطني لسنة 2017 الشروط الخاصة بمختلف الفئات، حيث يشترط ألا يتجاوز سن الضباط العامين عند التجنيد المباشر 21 سنة على الأكثر، بالضبط أكبر من 18 سنة وأقل من 21 عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية، في حين يجب توفرهم على شهادة البكالوريا للسنة الجارية بتقدير قريب من الجيد لا يقل عن 12 من 20 في شعب آداب والفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، رياضيات وتقني رياضي، على أن يباشر هؤلاء تكوينا لمدة 5 سنوات، عام للتكوين العسكري القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال وثلاث سنوات تكوين جامعي يتوج بالحصول على شهادة ليسانس أل أم د ، على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، وعام آخر تكوين تخصصي مهني بنفس المدرسة، أما بالنسبة للتجنيد على أساس الشهادة لهذه الفئة، فيشترط سن 24 عام على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر القادم للمنحصلين على شهادة الماستر، 22 سنة على الأكثر للحائزين على شهادة ليسانس على الأقل في التخصصات التي تلبي احتياجات السلك، على أن يباشر المعنيون تكوينا لمدة سنتين، الأولى تكوين عسكري قاعدي مشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال، والثانية تخصص مهني بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة.

بخصوص التجنيد المباشر لضباط الصف المتعاقدين فيشطرك كذلك بين 18 و21 سنة على الأكثر عند تاريخ التجنيد والحصول على شهادة البكالوريا، على أن يباشر هؤلاء تكوينا لسنتين، الأولى تكوين قاعدي عسكري قاعدي مشترك على مستوى مدرستي ضباط الصف للدرك في عين الدفلى وسوق أهراس، والثانية تكوين تخصصي مهني على مستوى مدرستي ضباط الصف للدرك بسطيف وسيدي بلعباس، وفي السياق ذاته، يشترط في التجنيد المباشر لذات الفئة في تخصص دراج ناري سن 21 عام على الأكثر عند تاريخ التجنيد والحصول على شهادة البكالوريا، علما أن هؤلاء سيقومون بتكوين لمدة سنتين، الأولى تكوين عسكري قاعدي مشترك بمدرسة ضباط الصف بسوق أهراس، والأخرى تكوين تخصصي مهني بمدرستي ضباط الصف للدرك بسيدي بلعباس.

عن تجنيد رجال الصف المتعاقدين، فيشترط أيضا عدم تجاوزهم لسن 21 عند تاريخ التجنيد والحصول على مستوى دراسي ثانوي، على أن يباشروا تكوينا لمدة 6 أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك بأم البواقي وقالمة وتقرت بورقلة والنعامة. يضاف إلى الشروط الخاصة للتجنيد السالف ذكرها شروطا عامة أخرى تضمنها دليل عام 2017، تتمثل في الجنسية الجزائرية، اللياقة البدنية الجيدة، العزوبة، تحقيق التجنيد مقبول، وكذا القامة 1.70 على الأقل للرجال و1.60 للنساء و1.75 لفئة الدراجين الناريين، وأخيرا النجاح في مسابقة الانتقاء، في حين يتكون الملف الأولي الذي يودع بمقر المجموعة الإقليمية للدرك لمقر سكن المعني من طلب خطي، شهادة ميلاد رقم 12، نسخة من الشهادة أو الديبلوم أو الشهادة المدرسية، مستخرج من السوابق العدلية، شهادة الجنسية، 4 صور شمسية، شهادة الإقامة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، أما الملف التكويني الذي يودع مباشرة من طرف المترشح بهيكل التكوين أثناء عملية الانخراط، فيتضمن طلبا خطيا من 3 نسخ، 4 نسخ من شهادة الميلاد رقم 12، 3 نسخ من شهادة العزوبية، 8 صور شمسية، 3 نسخ من الشهادة المدرسية، 3 نسخ من كشف الناقط لشهادة البكالوريا، 3 نسخ من الشهادة الجامعية وشهادة الجنسية الأصلية ونسختان، وكذلك الأمر بالنسبة لشهادة السوابق العدلية.