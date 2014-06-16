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صدرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية

وزارة التضامن تكشف عن قائمة الإعانات للمسنين

  24 جويلية 2017 - 20:34   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة التضامن تكشف عن قائمة الإعانات للمسنين

كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة عن قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسّنين والمتكفلين بهم نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية لا سيما تقديم إعانات مادية واقتناء التجهيزات الخاصة، ترتيبات الإعانة بالمنزل، خصوصا المساعدة على النظافة والهندمة اليومية المساعدة في الأعمال المنزلية، المرافقة الاجتماعية، النفسية، الإدارية والخدمات الصحية.

 

يرمي  هذا القرار إلى تحديد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية، المنزلية  والصحية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم تطبيقا لأحكام  المادتين 9 و11 من المرسوم  التنفيذي 16-186 المؤرخ في 22 جوان 2016 والمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي  16-294 المؤرخ في 9 نوفمبر، 2016 وكذا المادة 3 من المرسوم التنفيذي 16-283  المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، ويركز هذا القرار على الإعانات العينية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على امكانيات مادية  ومالية كافية، لا سيما إعانات مادية واقتناء التجهيزات الخاصة.     و يحدّد القرار الإعانات الاجتماعية المنزلية لفائدة الأشخاص المسنّين، لا سيما من يعانون من حالات وأوضاع مزرية سواء بروابط أسرية أو دونها والأشخاص المسنين المحرومين  في وضعية تبعية، وتشمل الإعانات الاجتماعية -كما جاء في المادة 3 من هذا القرار- كل  الخدمات المقدمة بالمنزل لفائدة الشخص المسن ذات طابع اجتماعي وصحي ونفسي، لا  سيما ترتيبات الإعانة بالمنزل، خصوصا المساعدة على النظافة والهندمة اليومية،  المساعدة في الأعمال المنزلية، المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية  والخدمات الصحية ، وبمقتضى المادة 4 من القرار، تستفيد عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص المتكفلون بالأشخاص المسنين المحرومين و/ أو دون روابط أسرية، من دعم الدولة  في مجال الخدمات المقدمة في إطار المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية وكذا  الخدمات الصحية.

 

ن. ش

 
 

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