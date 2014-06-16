اقترح عقد ندوة وطنية لدراسة كيفية النهوض بالمنظومة الاقتصادية

بولنوار يثمن قرار الحكومة بفصل المال عن السياسة

ثمن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار قرار الحكومة، المتعلق بالشروع في تطبيق خطة عمل تتعلق بفصل المال عن السياسة، مؤكداً أن أثارها ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

أعرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، عن ارتياحه للقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بفصل المال عن السياسة، لما له من أثار إيجابية على الوضع الاقتصادي، قائلا خلال نزوله ضيفا على فوروم المحور اليومي أمس، إن هناك العديد من رجال المال من يستعملون السياسة للدفاع عن مصالحهم الشخصية ولو على حساب المصلحة الاقتصادية للبلاد .

في سياق منفصل، استبشر بولنوار بفرض الحكومة رخص الاستيراد على بعض المواد، مؤكدا أن المنتجين الجزائريين قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع، داعيا في الوقت ذاته، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية، لكون الكثير من القوانين الحالية لا تشجع المنتوج الوطني ولا تقلص من فاتورة الاستيراد ولا الاستثمار -على حد قوله-مضيفا أن قرار الحكومة الجديد المتعلق بإدراج عدة سلع ومنتجات ضمن القائمة المعنية برخص الاستيراد جاء في وقته وسيساهم بشكل كبير في تطوير وتشجيع الإنتاج الوطني.

بخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الممنوعة من الاستيراد في السوق الوطنية، أرجع المتحدث، هذا الأمر إلى قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب، لاسيما أن الحكومة لم توفر بديلا محليا كافيا لهذه السلع، كاشفا عن ارتفاع أسعار بعض مشتقات الحليب كالأجبان المستوردة بنسبة 40 بالمائة في الأيام القليلة الماضية، كما عرفت أسعار مواد التجميل المستورة هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة.

في سياق متصل، أفاد ذات المتحدث، أن العديد من المنتجين أكدوا له خلال محادثتهم معه، أنهم قادرون على رفع التحدي وزيادة حجم الإنتاج بعد ضمان تسويق منتجاتهم في السوق الوطنية.

ودعا بولنوار منظمات الباترونا والجمعيات المهنية إلى تحمل مسؤولياتها في تقليص فاتورة الاستيراد، وترقية الإنتاج الوطني من خلال ضمان الوفرة، النوعية والأسعار، مبرزا ضرورة مساهمة جميع المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين في القضاء على جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وتهريب العملة الصعبة، وكذا الحرص على الاستغلال الحسن لجميع الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر، وحسب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، فإنه لا يمكن تجسيد مشاريع الاستثمار والإنتاج وتقليص الاستيراد في ظل تشتت رجال المال والأعمال وضعف دور غرف الصناعة والتجارة في الجزائر.

في سياق ذي صلة، اقترح بولنوار عقد ندوة وطنية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، بمشاركة الحكومة، ومتعاملين اقتصاديين وممثلو عن المنظمات المهنية والمستهلكين وكذا خبراء من أجل مناقشة موضوع كيفية النهوض بالمنظومة الاقتصادية في الجزائر ، داعيا الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى تجسيد هذا الاقتراح على أرض الواقع قصد المساهمة في إيجاد طرق استعجالية بعث الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات.

لطفي العقون