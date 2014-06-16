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في بيان للمركزية النقابية تؤكد فيه دعمها لمشروع الرئيس بوتفليقة

الـ «أوجيتيا» يتراجع عن مواجهته للوزير الأول عبد المجيد تبون

  25 جويلية 2017 - 01:31   قرئ 91 مرة   0 تعليق   الوطني
الـ «أوجيتيا» يتراجع عن مواجهته للوزير الأول عبد المجيد تبون

أصدرت الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عشية أمس، بيانا أعلنت فيه دعمها الدائم لما أسمته ب «المشروع الحضاري» لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولأول مرة يأتي بيان من المركزية النقابية دون أن يحمل إمضاء أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد، وهو ما ينبئ ببداية نهاية تربع هذا الأخير على رأس «الأوجتيا».  

أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، في بيان لأمانته العامة -لم يحمل توقيع سيدي السعيد- دعمه المطلق لرئيس الجمهورية، وتمسكه بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وورد في نص الوثيقة «ساندنا ودعمنا المشروع الحضاري لرئيس الجمهووية عبد العزيز بوتفليقة، ونحن متمسكون بمبادرته الطلائعية، وتوجيهاته المثالية، والعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي خير مثال على ذلك. لقد صادقنا بفخر على أفكاره. سنظل واثقين في رجل الوفاء، الاستقرار وضمان الأمن.» وذكر نص البيان في جزئه الأول بنضال وتضحيات مناضلي أقدم تجمع وطني للطبقة الشغيلة في الجزائر، من الشهيد عيسات إيدير وصولا إلى جيل الشهيد عبد الحق بن حمودة، ليؤكد ال»أوجيتيا» أن هدفه سيظل دوما «بناء الوطن والدفاع عن استقراره مهما كانت الصعاب، المؤامرات والتخمينات.» لم يشر البيان إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون ولا لحادثة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، لكنه تلميح إلى تراجع المركزية النقابية عن أسلوب التهجم الذي سلكه أمينه العام، عبد المجيد سيدي السعيد، منذ اجتماع الأوراسي في 18 جويلية الماضي، بدعمه لرجل الأعمال علي حداد أمام إصرار الوزير الأول عبد المجيد تبون على فصل السياسة عن المال بأمر من القاضي الأول للبلاد.  

حكيمة ذهبي 

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