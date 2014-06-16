حجز 339 قارورة خمر وتوقيف 15 مهاجر افريقي غير شرعي بعين الدفلى

تمكنت وحدات الدرك الوطني بعين الدفلى، من الفترة الممتدة مابين 19 و21 جويلية 2017 بحجز مشروبات كحولية قدرت 339 قارورة من مختلف الأصناف، في ثلاثة عمليات نوعية، أسفرت هذه العمليات على توقيف المسمى (م أ) البالغ من العمر 47 سنة، فيما يتواصل البحث عن عن المتهم الثاني المسمى (ك ك) البالغ من العمر 36 سنة، الذي لايزال في حالة فرار.

وبعد الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة، أين تم إيداعه الحبس.

وفي سياق آخر، تمكنت وحدات الدرك الوطني بعين الدفلى بإيقاف 15 إفريقي من جنسية مالية أثناء القيام بخدمة خاصة بشرطة المرور على مستوى الطريق السيار شرق/غرب على متن حافلة كانت قادمة من ولاية أدرار باتجاه ولاية الجزائر، وبعد تفتيشها وجد على متنها 15افريقي لا يحوزون على جوازات سفر أو وثيقة تثبت شرعية دخولهم لأرض الوطن. وبعد الانتهاء من الاجراءات اللازمة تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى، حيث سلطت عليهم عقوبة شهرين (02) حبس موقوفة التنفيذ و تحميلهم المصاريف القضائية.

كمال ل